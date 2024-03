Gianluca Grignani blocca il concerto a Fontaneto d’Agogna: il video

Gianluca Grignani ferma il suo concerto per problemi tecnici: “Non va un c***o”. Non parte nel migliore dei modi il “Residui di rock’n’roll tour” del cantautore, al via da Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara

Non è iniziato nel migliore dei modi il “Residui di rock’n’roll tour” di Gianluca Grignani. Il cantautore ha dovuto affrontare problemi tecnici alla prima data in scena al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara.

Durante il live, l’artista ha perso la pazienza e protestato contro gli organizzatori, fermando la performance per una decina di minuti: “Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c***o. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c***o che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto“.

Tra i ‘no’ del pubblico, Grignani ha aggiunto: “Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto”.

Dopo una serie di sollecitazioni, il cantautore è tornato sul palco per cantare a cappella i suoi più grandi successi. Tutte le date del tour di Gianluca Grignani sono disponibili sui suoi canali social.