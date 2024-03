Franco Nero, Roberto Ciufoli e Anastasia Kuzmina a “La Volta Buona” su Rai 1

Oggi inizia su Rai 1 un’altra settimana con “La Volta Buona”: ospiti lunedì Franco Nero, Roberto Ciufoli e Anastasia Kuzmina

Nuovo appuntamento settimanale con La Volta Buona, da lunedì 25 a venerdì 29 marzo, in compagnia di Caterina Balivo, su Rai 1 dalle 14.00 alle 16.00: due ore di diretta in compagnia di tanti ospiti, in cui non mancano, come sempre, i momenti di gioco e il quotidiano appuntamento con l’attualità.

Ad aprire la settimana, lunedì 25 marzo, Franco Nero, vero e proprio orgoglio del cinema italiano nel mondo, e, a seguire, Roberto Ciufoli e Anastasia Kuzmina, attualmente a teatro con il musical “Neverland, L’isola che non c’è”.

Martedì 26 marzo sarà ospite Eleonora Pedron, mentre nel corso della puntata di mercoledì 27 marzo il salotto accoglierà la storica band “Il Giardino dei Semplici” ed Eleonora Abbagnato. Giovedì 28 marzo, a “La Volta Buona” grande ritorno in studio per Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ai quali seguirà poi l’intervista all’attrice Barbora Bobulova, attualmente impegnata nella serie Studio Battaglia 2, in onda il martedì in prima serata su Rai 1. Infine, a chiudere la settimana, il 29 marzo andrà in onda un best of, per rivivere alcuni dei momenti più belli di questi mesi di diretta.