Belen si veste da Pocahontas e va all’ospedale pediatrico con Matilde Bruzzone

Mattinata all’ospedale pediatrico di Genova per la showgirl Belen Rodriguez: lei era vestita da Pocahontas, l’amica Matilde Bruzzone da Elsa di Frozen

Pocahontas e Elsa di “Frozen”. Visite speciali, questa mattina, per i bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. A vestire i panni delle eroine Dinsey, la showgirl Belen Rodriguez e l’amica Matilde Bruzzone, accompagnate dal campione di freestyle motocross e promotore della mototerapia, Vanni Oddera. Con loro anche la coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria, Jessica Nicolini.

CHI È MATILDE BRUZZONE

Insieme a Belen, all’ospedale pediatrico c’era la sua amica Matilde Bruzzone: lei, 40 anni, è la moglie di Billy Berlusconi, nipote di Silvio. Se Belen ha scelto di vestire i panni di Pocahontas, Matilde Bruzzone si è invece vestita di azzurro come la regina del ghiaccio Elsa di Frozen.

LE FOTO SUI SOCIAL

La visita, in forma privata, è stata raccontata da Belen su Instagram. Diverse le stories in cui la showgirl abbraccia i piccoli pazienti e canta con loro e le loro famiglie. Belen aveva già visitato i piccoli pazienti del Gaslini in passato.

“Il gruppo è stato accolto dal direttore generale Renato Botti e del direttore amministrativo Giuseppe Pintor al Padiglione 20, per poi visitare diversi reparti del nostro istituto- racconta il Gaslini sempre via Instagram- grazie a Belen e Matilde per aver condiviso abbracci e sorrisi con i nostri piccoli e le loro famiglie e grazie, come sempre, a Vanni Oddera e ai suoi amici per rendere ogni visita speciale, piena di gioia e amore”.