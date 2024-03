Amici 23: registrata una puntata speciale: il pubblico vota le esibizioni

Amici 23, domenica 24 marzo registrata una puntata speciale: il pubblico in studio ha votato con un telecomando le performance degli allievi

Non si ferma la macchina di Amici 23. Dopo il debutto del serale, che sabato ha incollato davanti allo schermo quasi 4 milioni di telespettatori (3.768.000 per la precisione), a sorpresa domenica 24 marzo è stata registrata una puntata speciale del talent. Non è ancora chiaro se sarà ritagliato uno spazio sul palinsesto o se verrà ‘spezzettata’ per il day time di questa settimana.

LA PUNTATA SPECIALE DI AMICI 23

Come anticipato da Super Guida Tv, lo speciale ha visto la presenza del pubblico in studio. Assenti, invece, Maria De Filippi, i professori e i giudici. Ai ragazzi è stato richiesto di esibirsi, ognuno con il suo cavallo di battaglia. Il pubblico in studio ha votato con un telecomando ogni performance. I risultati delle votazioni non sono stati svelati. Ecco l’ordine delle esibizioni:

Giovanni

Sarah

Nicholas

Mida

Sofia

Petit

Dustin

Holden

Lucia

Lil Jolie

Gaia

Martina

Marisol