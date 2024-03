Stasera su Rai 1 in diretta l’amichevole Italia-Ecuador

Stasera in diretta su Rai 1 Italia-Ecuador, seconda e ultima amichevole della tournée nordamericana della Nazionale di Spalletti

AAA Azzurri cercasi per trasferta tedesca. Si potrebbe intitolare così la tournée nordamericana che ha tenuto impegnata la Nazionale nell’ultimo weekend di pausa prima dello sprint finale verso la conclusione della stagione, almeno dal punto di vista “domestico”. Sì, perché la prossima estate sarà quella del Campionato Europeo in Germania, da metà giugno a metà luglio, un mese nel quale Spalletti e i suoi difenderanno quel titolo conquistato tre anni fa a Wembley.

E le scelte del Ct, tanto nelle convocazioni quanto nella formazione messa in campo contro il Venezuela, battuto 2-1 con una doppietta di Retegui (l’ultimo genoano a segnare due gol in Nazionale, nella stessa partita, era stato Levratto, nel 1928) vanno proprio in direzione del viaggio tedesco, trasformando, di fatto, questa settimana americana in un laboratorio azzurro.

Sarà così anche contro l’Ecuador, nella sfida di domenica 24 marzo alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey: nella formazione titolare dovrebbero trovare posto Zaccagni e Pellegrini, preferiti a Chiesa e Frattesi, oltre a Raspadori, in campo nel finale contro la Vinotinto.

Italia-Ecuador, in programma alle 21 ora italiana, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, a partire dalle 20.35, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordo campo e le interviste di Tiziana Alla e Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, Lele Adani.