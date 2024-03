Sergio Ruggeri torna con la canzone “Forse Forse”

Un nuovo ritorno per Sergio Ruggeri, l’artista indie triste di Roma che, dopo la firma con La Crème Records, pubblica il singolo “Forse Forse”

Un nuovo ritorno per Sergio Ruggeri, l’artista indie triste di Roma che, dopo la firma con La Crème Records, pubblica il singolo “Forse Forse” (via Virgin Music Group Italy) disponibile in radio e in tutti i digital stores. Un brano che racconta la fine di una relazione tossica da cui l’artista esce completamente rinato.

Come dopo un incidente o una rissa, nella copertina Sergio ha il volto tumefatto e pieno di lividi, ma è ormai conscio che tutto si supera:

“La parola chiave è consapevolezza, il pezzo si chiama “Forse Forse” e dovete immaginare di discutere con delle persone non a livello verbale ma fisico. Dopo che uscite da una rissa vi rendete conto di esservi fatti male, ma comunque è un male per il quale dopo due o tre giorni guarite, acquisite la consapevolezza di non essere fatti di carta e le cose si sistemano, si va avanti comunque – racconta Sergio – Questa canzone l’ho scritta quando ho capito che il dolore era andato via; è la consapevolezza dopo che hai fatto un incidente, in fin dei conti ti è andata bene, ora si va avanti. Si risale in macchina e si riparte”.

Il testo si sviluppa seguendo due metodi ben precisi: da un lato Sergio ci porta nel suo mondo utilizzando immagini concrete in cui l’ascoltatore può identificarsi, dall’altro invece la descrizione delle sensazioni che questo superamento comporta. Con uno fotografa, con l’altro ti trascina dentro, ti avvolge:

Avrei dovuto fare piano / Avrei dovuto darti retta / Malinconia sopra la testa / Come un ombrello che ci copre