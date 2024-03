Previsioni meteo 24 marzo 2024: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 marzo 2024: perturbazione in scivolamento verso il meridione, precipitazioni a carattere sparso lungo la Penisola

Condizioni meteo localmente instabili lungo l’Italia in questo finale di weekend che precede la settimana di Pasqua. Nella giornata di oggi avremo ancora possibilità di precipitazioni, a carattere più isolato, al Nord-Est e zone interne del Centro, oltre al Sud peninsulare. Domani il tempo risulterà stabile e soleggiato lungo tutta la Penisola ma attenzione perché già martedì torneranno le piogge, specie al Nord e al Centro. Temperature stazionarie, per una Settimana Santa che si preannuncia piuttosto movimentata con condizioni di maltempo a più riprese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 24 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Est con piogge e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora fenomeni sparsi sul Triveneto. In serata residue piogge su Friuli Venezia-Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Neve oltre gli 800-1200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi, locali piogge su Marche e Abruzzo. In serata e nottata tempo instabile con precipitazioni sparse su zone interne e settori adriatici. Neve oltre i 1100-1200 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio locali piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge sparse sui settori Peninsulari, più asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .