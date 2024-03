Infortuni sul lavoro: attivato servizio di trasmissione digitale dei certificati medici

Infortuni sul lavoro, Inail mette a disposizione di Regioni e Province autonome il servizio di trasmissione digitale dei certificati medici

Con l’obiettivo di migliorare sempre di più i servizi digitali, adeguandoli ai bisogni degli utenti, l’Inail ha avviato da tempo un servizio che consente la trasmissione, in forma digitale e con modalità sincrona, dei certificati medici di infortunio sul lavoro da parte dei medici delle strutture ospedaliere e dei medici di base. La nuova funzionalità, rivolta a Regioni e Province autonome, è in linea con la normativa europea e nazionale in ambito di sicurezza e tutela dei dati personali e in materia di interoperabilità.

Dieci Regioni hanno già aderito. Il servizio, offerto a titolo gratuito, è stato già attivato dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria. Nel Lazio e in Friuli-Venezia Giulia è attualmente in fase di collaudo.

L’Accordo di adesione. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un Accordo di adesione, corredato di disciplinare tecnico, che consente l’interconnessione dei sistemi informativi con il sistema It Inail. Gli enti territoriali interessati devono inviare una richiesta di adesione alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale (dcod@postacert.inail.it) indicando i referenti per l’avvio della procedura.