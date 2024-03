In libreria “Di cosa sono fatte le ragazze” di Elana Arnold

Elana Arnold vive in California con il marito, i due figli e un allegro serraglio di animali: “Di cosa sono fatte le ragazze” è il suo nuovo libro

Quando Nina aveva quattordici anni, sua madre le ha detto che l’amore incondizionato non esiste e Nina le ha creduto. Ora ha sedici anni e farebbe qualunque cosa per il ragazzo di cui è innamorata, solo per dimostrare di essere alla sua altezza. Ma quando lui la lascia, Nina si sente perduta. Se non è più la ragazza di Seth, chi è? Di cosa è fatta? Armata solo del suo cuore infranto, Nina cerca di scoprire quali sono le condizioni dell’amore.

Al rifugio per animali abbandonati dove fa volontariato, impara che per i cani che aspettano di essere adottati, l’amore arriva solo per i più giovani, sani e docili. Intanto si trova a ripercorrere con la memoria il viaggio in Italia durante il quale la madre l’aveva portata per musei a vedere statue di sante che hanno sopportato torture indicibili in nome della loro devozione al divino. Ma è davvero questo l’amore?