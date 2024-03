Il film “Un amore di maggiordomo” stasera su Rai 2: la trama

Prima serata in compagnia di “Un amore di maggiordomo”, domenica 24 marzo alle 21 su Rai 2. Protagonista Emma Conroy: la trama del film

Una prima serata in compagnia di “Un amore di maggiordomo”, domenica 24 marzo alle 21 su Rai 2. Protagonista Emma Conroy che sogna diventare maggiordomo e poter lavorare in una delle tenute reali in Europa. Per seguire le sue aspirazioni, Emma decide di fare domanda all’American Butler Academy, prestigiosa scuola americana per maggiordomi ma, quando riesce finalmente ad entrare, si ritrova in un mondo in cui il lavoro di squadra è tutto, mentre lei preferisce lavorare da sola.

Nonostante sia preparatissima sulla teoria e diligente nello studio, Emma inizialmente commette alcuni errori che rischiano di compromettere il buon esito del corso. Al contrario, Henry Walker, uno dei suoi compagni, che proviene da una famiglia di maggiordomi reali, eccelle in tutto ciò che riguarda il campo della ristorazione: il suo sogno infatti è diventare chef, nonostante il parere contrario dei suoi genitori. Il Signor Willoughby, fondatore dell’accademia, propone ai due ragazzi di lavorare insieme, convinto che ciascuno possa essere d’ispirazione per l’altro.

Emma ed Henry, dapprima entreranno in conflitto, ma poi, grazie all’aiuto reciproco, scopriranno i loro punti di forza, cercando di capire cosa vogliono realmente e come poter riuscire a raggiungere i propri obiettivi.