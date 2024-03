HBV cronico legato a necroinfiammazione epatica nei bambini con fegato grasso

L’infezione cronica da virus dell’epatite B è positivamente collegata a grave necroinfiammazione epatica nei bambini con fegato grasso

Secondo i dati di uno studio pubblicato su BMC Gastroenterology, l’infezione cronica da virus dell’epatite B è positivamente collegata a grave necroinfiammazione epatica nei bambini con malattia epatica steatotica associata a disfunzione metabolica, ma non sembra influenzare la fibrosi epatica.

La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è la malattia epatica metabolica più comune al mondo con una prevalenza del 25,24% a livello globale. Dato che la NAFLD è fortemente associata all’obesità, l’incidenza della malattia nei bambini ha mostrato una tendenza al rialzo coerente con la crescita economica e i cambiamenti dello stile di vita.

Lo spettro clinico-istopatologico della NAFLD copre il fegato grasso non alcolico (NAFL), la steatoepatite non alcolica (NASH) e la cirrosi. Tutte e tre le malattie potrebbero potenzialmente portare al carcinoma epatocellulare (HCC) correlato alla NAFLD.

La biopsia epatica è il gold standard per una diagnosi accurata e la stadiazione della NAFLD, soprattutto per i bambini senza chiari fattori predisponenti della sindrome metabolica e per quelli con sospetta fibrosi epatica.

Rispetto alla NAFLD negli adulti, la NAFLD infantile presenta diverse caratteristiche tra cui una steatosi epatocitaria più abbondante o accentuata nella zona 1, un raro rigonfiamento e fibrosi iniziale e necroinfiammazione nei tratti portali. Inoltre, è stato segnalato che la NAFLD nei bambini ha una prognosi peggiore rispetto a quella degli adulti, il che potrebbe essere correlato all’aumento della morbilità e della mortalità in età adulta .

L’infezione da virus dell’epatite B (HBV) è la causa più comune di malattia epatica cronica, colpendo circa 257 milioni di infezioni in tutto il mondo. Sebbene l’implementazione delle strategie di immunizzazione dell’HBV e l’efficace blocco della trasmissione da madre a figlio (MTCT) abbiano ridotto significativamente l’incidenza dell’infezione da HBV, un numero considerevole di bambini ne è ancora affetto.

La maggior parte dei bambini con infezione cronica da epatite B (CBI) si trova in una fase di tolleranza immunitaria accompagnata da lievi cambiamenti istologici. L’HBV di lunga data è stato riconosciuto da tempo come un fattore di rischio significativo per la necroinfiammazione epatica e la sua ulteriore progressione verso fibrosi epatica, cirrosi e HCC.

Sia la NAFLD che la CBI sono condizioni generalmente associate a necroinfiammazione epatica, fibrosi epatica, cirrosi e cancro al fegato. Prove epidemiologiche emergenti hanno dimostrato che il CBI è inversamente associato alla steatosi epatica.

Coerentemente, uno studio precedente a questo ha anche trovato un’associazione reciprocamente inversa tra la presenza di NAFLD e CBI nella popolazione pediatrica.

È stato segnalato che la steatosi o la steatosi grave sono positivamente associate alla gravità della fibrosi nell’epatite cronica B (CHB); tuttavia, studi recenti hanno anche riportato conclusioni opposte, ovvero che la steatosi non è associata alla fibrosi epatica nella popolazione CHB.

Come descritto sopra, la biopsia epatica rappresenta il gold standard per la diagnosi di steatosi epatica, necroinfiammazione e valutazione della fibrosi, che potrebbe essere sfruttato per studiare ulteriormente l’effetto del CBI sulla fibrosi e cirrosi correlate alla NAFLD. Inoltre, le caratteristiche fisiopatologiche e virologiche mostrano differenze significative tra la NAFLD infantile e quella adulta. È stata osservata una maggiore frequenza di esiti sfavorevoli nella NAFLD pediatrica rispetto alla popolazione adulta.

Pertanto, vale la pena esplorare se la NAFLD con CBI sovrapposto possa accelerare o sospendere la progressione della malattia epatica nella popolazione NAFLD, specialmente nei pazienti pediatrici.

In questo studio, è stato analizzato l’effetto della CBI sulla gravità della steatosi epatica, della necroinfiammazione epatica, della fibrosi epatica e della cirrosi nella popolazione pediatrica NAFLD alla luce delle informazioni istopatologiche attraverso l’applicazione della biopsia epatica.

“Sia la NAFLD che l’infezione cronica da epatite B (CBI) sono condizioni generalmente associate a necroinfiammazione epatica, fibrosi epatica, cirrosi e cancro al fegato”, hanno scritto Lu Wang, dell’Ospedale internazionale dell’Università di Pechino, e colleghi. “Prove epidemiologiche emergenti hanno dimostrato che il CBI è inversamente associato alla steatosi epatica”.

Hanno continuato: “È stata osservata una maggiore frequenza di esiti sfavorevoli nella NAFLD pediatrica rispetto alla popolazione adulta. Pertanto, vale la pena esplorare se la NAFLD con sovrapposizione di CBI possa accelerare o sospendere la progressione della malattia epatica nella popolazione NAFLD, specialmente nei pazienti pediatrici”.

In questo studio retrospettivo, i ricercatori hanno incluso 223 bambini con NAFLD comprovato tramite biopsia, di cui 161 non avevano una concomitante HBV cronica e 62 sì.

I ricercatori hanno riportato una steatosi epatica lieve nel 7,5% del gruppo senza HBV cronica e nel 73,2% nel gruppo coinfetto, una steatosi moderata rispettivamente nel 24,8% e nel 17,7% e una steatosi grave nel 67,7% e nell’8,1%.

Quando raggruppati per grado di steatosi epatica, l’ analisi multivariata aggiustata ha dimostrato un’associazione inversa tra il grado di steatosi epatica (OR=0,037; IC al 95%, 0,014-0,098) e il grado di necroinfiammazione epatica. Al contrario, le piastrine (OR=1,008; IC al 95%, 1,003-1,014) e il colesterolo totale (OR=2,479; IC al 95%, 1,082-5,678) erano positivamente associati alla gravità della steatosi epatica.

Inoltre, i risultati hanno mostrato che i bambini con NAFLD e “fibrosi significativa” presentavano una necroinfiammazione epatica più grave rispetto a quelli che avevano una fibrosi assente o lieve (61,4% contro 24,8%). L’HBV cronico era anche indipendentemente associato alla gravità della necroinfiammazione epatica nei bambini con MASLD (OR=6,125; IC al 95%, 1,958-19,158).

“La CBI è inversamente associata al grado di steatosi e si associa positivamente alla grave necroinfiammazione epatica nei bambini con NAFLD”, hanno concluso Wang e colleghi. “Tuttavia, la CBI non sembra influenzare in modo significativo la fibrosi epatica nella popolazione pediatrica NAFLD”.

