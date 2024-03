Fuori “Elastico”, la nuova canzone di Giove

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Elastico”, il nuovo singolo di Giove

“Elastico” è un brano che parla di come vedono i rapporti i giovani della Generazione X. Storie molto diverse da come erano vissute un tempo, in cui alla fine trovavi l’amore. Per il giovane artista gli unici rapporti che si trovano oggi si basano sulla superficialità, sul breve termine che come le storie di Instagram spesso durano un giorno. Il rapporto è elastico come il titolo del brano che esprime in pieno questa situazione di oggi vissuta da molti dei giovani, dove la voglia del “puro divertimento” supera l’esigenza di cercare un rapporto stabile e di reciproca fiducia.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Elastico esprime al meglio i rapporti sentimentali che ho vissuto nell’ultimo periodo, molto ‘elastici’, fondati solo sul puro divertimento.”

Biografia

Luigi Cascio, in arte Giove ha diciannove anni, proviene da Menfi in provincia di Agrigento e frequenta il primo anno del corso universitario di Economia e Management. Ha partecipato a The Voice Kids in Germania e a Sanremo Young su Rai 1 in diretta dal teatro Ariston con Antonella Clerici, duettando con Bianca Atzei durante la 2^ puntata. È stato ospite al Premio Internazionale di “Je so pazzo” e al Festival Show esibendosi sul palco con tanti artisti, tra cui Elettra Lamborghini, Fred De Palma, Anna, Capo Plaza.

Attualmente sta lavorando ad un progetto discografico di inediti come autore e compositore cercando di esprimere al meglio l’idea musicale che gli appartiene.

“Elastico” è il nuovo singolo.