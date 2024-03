“A Sua Immagine” su Rai 1 celebra la Domenica delle Palme

La Domenica delle Palme è, per i cristiani di tutto il mondo, una delle celebrazioni più importanti: se ne parla in “A Sua Immagine” su Rai 1

La Domenica delle Palme è, per i cristiani di tutto il mondo, una delle celebrazioni più importanti: segna l’inizio della Settimana Santa che culmina con la Pasqua e ricorda l’ingresso trionfale di Gesù Cristo a Gerusalemme, quando, secondo la tradizione, la folla lo accolse agitando rami di palma e ulivo, simboli di vittoria e pace. “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda domenica 24 marzo alle 10.30 su Rai 1, ne affronta i significati con Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico con crescenti interessi per l’etica e gli studi biblici, assieme a padre Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.

Durante le celebrazioni della Domenica delle Palme, i fedeli partecipano a messe e processioni nelle quali vengono benedetti rami di palma o di ulivo che quest’anno vengono donati dalla regione Sardegna. Paolo Balduzzi, in collegamento dal porto di Civitavecchia, sarà fin dall’alba assieme a un gruppo di fedeli per attendere l’arrivo della nave dalla quale scenderà il prezioso carico, poi distribuito in Piazza San Pietro e benedetto durante la messa della domenica. I ramoscelli benedetti vengono poi portati a casa dai fedeli come simbolo di benedizione e protezione.