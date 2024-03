Stessi sintomi neurologici per fibromialgia e sindrome da stanchezza cronica

L’encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS) e la fibromialgia (FM) presentano sintomi neurologici sovrapposti: sono un’unica malattia?

L’encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS) e la fibromialgia (FM) presentano sintomi neurologici sovrapposti, in particolare l’affaticamento profondo. Ciò ha dato origine alla domanda se si tratti di malattie distinte del sistema nervoso centrale (SNC) o se l’una sia un’estensione dell’altra. Un lavoro recentemente pubblicato sull’Annals of Medicine ha cercato di fare chiarezza.

L’encefalomielite mialgica/sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS) è una malattia caratterizzata da affaticamento invalidante, mentre la fibromialgia (FM) è una malattia caratterizzata da dolore esteso a tutto il corpo. Queste due malattie inspiegabili dal punto di vista medico spesso coesistono. Questa sovrapposizione ha portato alcuni a considerare le due malattie come parte dello stesso spettro di malattie. Contrariamente a questa posizione, altri studi hanno riscontrato differenze tra le due malattie.

Ciò ha sollevato la possibilità di diversi processi fisiopatologici. Le opinioni contrastanti hanno spinto gli autori del presente lavoro a prendere in considerazione uno studio con una tecnologia più recente e imparziale. Sono stati studiati pazienti con solo ME/CFS o con ME/CFS + FM.

I ricercatori hanno cercato di determinare quale di queste ipotesi (identiche o distinte) sia più probabile considerando che l’esistenza di diversi processi fisiopatologici significherà diversi percorsi di trattamento. Per indagare se le due malattie sono uguali o diverse, hanno utilizzato un approccio già utilizzato in uno studio precedente, cioè la spettrometria di massa (proteomica basata su MS).

L’uso di questa tecnologia è diventato il metodo di scelta e lo strumento di scoperta, per evidenziare rapidamente biomarcatori proteici in grado di distinguere una malattia da un’altra.

È stata utilizzata la proteomica basata sulla spettrometria di massa quantitativa imparziale per esaminare il fluido più prossimale al cervello, il liquido cerebrospinale (CSF). Questo per accertare se il profilo proteomico di una patologia fosse uguale o diverso da quello dell’altro.

Sono stati esaminati due gruppi separati di ME/CFS, uno con (n=15) e uno senza (n=15) fibromialgia.

Gli autori hanno quantificato un totale di 2083 proteine utilizzando la deplezione dell’immunoaffinità, l’etichettatura isobarica con tag di massa tandem e la cromatografia liquida bidimensionale offline accoppiata alla spettrometria di massa tandem, incluse 1789 che sono state quantificate in tutti i campioni di liquido cerebrospinale. L’analisi ANOVA non ha prodotto proteine con un valore p aggiustato <0,05.

Delle quasi 2.100 proteine, 1.800 comuni a entrambe le condizioni.

La somma dei risultati delle varie analisi non supporta l’ipotesi che la ME/CFS e la ME/CFS con fibromialgia siano entità distinte. “Anche con una copertura completa del proteoma consentita dalla deplezione e dal frazionamento dell’immunoaffinità e dalla quantificazione precisa fornita dall’etichettatura isobarica tramite TMT (vale a dire (~ 1800 proteine quantificate in una coorte di 30 campioni di liquido cerebrospinale con CV < 20%, che è equivalente o migliore di quelli riportati in nella letteratura), non è stato possibile trovare proteine distintive nel liquido cerebrospinale tra i pazienti con ME/CFS e quelli con entrambi ME/CFS + FM” hanno spiegato gli autori.

“La ME/CFS e la fibromialgia non sembrano essere entità distinte, per quanto riguarda le proteine del liquido cerebrospinale”, ha proseguito l’autore principale Steven Schutzer, professore di medicina presso la Rutgers New Jersey School of Medicine.

“Il lavoro è in corso per risolvere i molteplici misteri della ME/CFS, della fibromialgia e di altre malattie neurologiche”, ha concluso. “Abbiamo ulteriormente affermato di avere tra le mani uno strumento preciso di scoperta oggettiva. Lo studio collettivo di più malattie porta chiarezza su ogni singola malattia”.

Steven E Schutzer et al., Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and fibromyalgia are indistinguishable by their cerebrospinal fluid proteomes. Ann Med. 2023 Dec;55(1):2208372.

