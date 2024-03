Stasera su Rai 5 “La gente vuole ridere… ancora” per Tutto Salemme

Il ciclo Tutto Salemme prosegue lo spettacolo “La gente vuole ridere… ancora”, in onda sabato 23 marzo alle 21.15 su Rai 5

Alcuni attori, chiusi in un teatro ormai fatiscente e pronto per essere raso al suolo per lasciar spazio a un parcheggio, sono ospiti di una contessa matta che li spia di continuo, attraverso una telecamera nascosta, come se fossero i protagonisti di un reality show. La bizzarra signora, infatti, ogni tanto interviene da un microfono. Prosegue con lo spettacolo “La gente vuole ridere… ancora”, in onda sabato 23 marzo alle 21.15 su Rai 5, il ciclo teatrale che Rai Cultura dedica a Vincenzo Salemme.

Gag, lazzi e situazioni iperboliche costellano lo sviluppo di questa commedia degli equivoci che, in qualche modo, è una riflessione sul senso stesso di fare teatro comico. Per salutare e chiudere la rappresentazione il cast al completo intona la colonna sonora di “Ho visto le stelle”, un vero inno al mestiere dell’attore, il quale, anche quando si trova in difficoltà, deve seguire l’inflessibile legge dello spettacolo: sempre e comunque continuare a recitare.

Nel cast Vincenzo Salemme, Pietro Ruspoli, Stefano Sarcinelli, Rosa Miranda, Roberta Formilli, Maurizio Casagrande, Antonio Guerriero, Massimiliano Gallo, Marcello Romolo, Domenico Aria, Biancamaria Lelli.

La commedia è stata scritta nel 1993 da Vincenzo Salemme, che cura anche la regia teatrale, e registrata nel 2008 con la regia televisiva Cristina di Fayad.