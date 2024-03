Solo nelle radio con “Non rimanere in silenzio”

“Non rimanere in silenzio”, la nuova canzone di Solo in radio e in digitale, è un grido di aiuto per cambiare la propria vita

Fuori il secondo brano di Solo pubblicato con Sorry Mom!. “Non rimanere in silenzio” è un brano intimo, un dialogo introspettivo, una finestra aperta sul proprio mondo interiore per provare a relazionarsi con quella parte di sé che non si espone mai alla luce del vissuto, ma vive di solitudine.

In questa traccia il cantautore si prende un momento per esporre una riflessione: mettere in pausa la propria esistenza e provare a tirare le somme è essenziale per invertire la rotta prima che sia troppo tardi.

“Non rimanere in silenzio” è così non solo una canzone, ma un vero e proprio grido di aiuto, tante volte solo sussurrato, rivolto a chi è capace di ascoltare, a chi sa e può indicare la via.

E tu… “Non rimanere in silenzio”!

Laureato per errore in giurisprudenza, appassionato di scrittura, fumetti e cartoni animati, Solo ha sempre sentito scorrere la musica dentro di sé.

Dopo alcune esperienze, come frontman, in cover band, decide di fare il grande passo e provare a portare al pubblico la sua musica.

Il suo album d’esordio è “Kaleidoscopio”, completamente autoprodotto e uscito nel 2018, che raccoglie 11 brani d’ispirazione cantautoriale in salsa rock.

Segue due anni dopo l’EP “Experimental”, anch’esso autoprodotto, dove si avvicina alla lingua inglese ed esplora sonorità diverse che strizzano l’occhio all’Electro Rock.

Nel corso del 2022 inizia la pubblicazione su Youtube del progetto musicale “I just wanted to get an apple” e, nello stesso anno, sempre su Youtube, pubblica “Song Bits”, progetto sperimentale dove nell’arco di un minuto si cerca di esprimere un concetto finito in musica e parole.

Agli inizi del 2023 approda alla scuderia di Sorry Mom! con la quale ha intrapreso una collaborazione che vedrà nuove pubblicazioni, di cui la prima è il singolo “Mare di Carta”.