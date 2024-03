Sindrome dell’ovaio policistico: possibile collegamento a deficit cognitivo

La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) potrebbe essere collegata a deficit cognitivo nelle donne di mezza età, secondo uno studio

La sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) potrebbe essere collegata a deficit cognitivo nelle donne di mezza età, secondo uno studio pubblicato su Neurology.

La PCOS è un comune disturbo riproduttivo associato a un profilo cardiometabolico avverso nelle prime fasi della vita. Sempre più evidenze collegano i fattori di rischio cardiovascolare, come il diabete e l’ipertensione, all’accelerazione dell’invecchiamento cognitivo. Tuttavia, si sa meno della PCOS e della sua relazione con la salute del cervello, in particolare nelle donne di mezza età.

L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di indagare le possibili associazioni tra la PCOS e la funzione cognitiva nella mezza età e i risultati della risonanza magnetica cerebrale in uno studio prospettico ancora in corso.

Per l’analisi sono stati utilizzati i dati dello studio Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA), uno studio di coorte prospettico geograficamente diversificato di individui di età compresa tra i 18 e i 30 anni al basale (1985-1986) e seguiti per 30 anni. Sono state identificate le donne con PCOS da uno studio ausiliario (CARDIA Women’s study (CWS); n = 1.163) come quelle con elevati livelli di androgeni e/o irsutismo insieme a sintomi di oligomenorrea.

Al 30° anno, le partecipanti hanno completato test cognitivi, tra cui il Montreal Cognitive Assessment, il Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) (apprendimento e memoria verbale), il Digit Symbol Substitution Test (velocità di elaborazione e funzione esecutiva), il test di Stroop (attenzione e controllo cognitivo) e i test di fluenza di categorie e lettere (semantica e attenzione). Un sottogruppo ha completato la risonanza magnetica cerebrale per valutare la struttura del cervello e l’integrità della materia bianca. I modelli di regressione lineare multivariabile hanno stimato l’associazione tra PCOS e risultati, aggiustando per età, razza, istruzione e centro di studio.

Delle 1163 donne dello studio CWS, 907 hanno completato il test cognitivo e di queste, 66 (7,1%) rispondevano ai criteri per la PCOS (età 54,7 anni). Le donne con e senza PCOS erano simili per età, BMI, stato di fumatore/bevitore e reddito.

Al 30° anno, le partecipanti con PCOS hanno ottenuto risultati inferiori nei test di Stroop (-0,323 (da -0,69 a -7,37); p = 0,008), RAVLT (-0,254 (da -0,473 a -0,034); p = 0,002) e fluidità delle categorie (-0,267 (da -0,480 a -0,040); p = 0,02). Delle 291 partecipanti che avevano effettuato la risonanza magnetica, 25 (8,5%) soddisfacevano i criteri della PCOS e mostravano un’anisotropia frazionale della materia bianca totale più bassa, una misura dell’integrità della materia bianca (coefficiente (95% CI) -0,013 (da -0,021 a -0,005); p = 0,002), sebbene non si trattasse di materia bianca anormale.

I risultati suggeriscono che le donne con PCOS hanno prestazioni cognitive inferiori e una minore integrità della materia bianca a metà della loro vita. Sono comunque necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati e determinare le potenziali vie meccanicistiche, compresi i potenziali fattori modificabili.

Heather G. Huddleston, Associations of Polycystic Ovary Syndrome With Indicators of Brain Health at Midlife in the CARDIA Cohort, Neurology, Febrary 2024