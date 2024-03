Previsioni meteo 23 marzo 2024: graduale peggioramento al Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 marzo 2024: perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali con piogge e nevicate sulle Alpi

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo weekend che precede la settimana Santa. Dopo un veloce assaggio di Primavera grazie all’anticiclone, nella giornata di oggi avremo un arretramento del campo di alta pressione che lascerà spazio al ritorno del maltempo. Le piogge bagneranno gradualmente tra pomeriggio e sera le aree di Nord-Ovest, per estendersi nel corso della notte al resto del settentrione. Domani ancora possibilità di precipitazioni, ma a carattere più isolato, al Nord-Est e zone interne del Centro, mentre al Sud il clima risulterà asciutto. Temperature in calo, mentre l’evoluzione meteo per la Settimana Santa resta ancora molto incerta.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 23 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli molto nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .