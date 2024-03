Narciso online con il suo primo disco “Blah Blah Blah”

Narciso, nome d’arte di Stefano Rinaldi, presenta il suo primo disco: “Blah Blah Blah” è disponibile online sulle piattaforme digitali

“Blah Blah Blah” rappresenta un viaggio non solo musicale, attraverso la vita e l’artisticità di Narciso. Con una tracklist che combina canzoni e racconti in prima persona, l’artista esplora il potere delle parole attraverso brani iconici come “Make Up”, “DISCOBALL”, e l’intenso “Stringimi Forte”. Il disco, caratterizzato dalla ricercatezza nel linguaggio e nelle immagini utilizzate, riflette emozioni comuni, gioie, cadute e rinascite, senza filtri e senza mezzi termini.

Il nuovo singolo estratto, “La Stagione Di Un Abbraccio”, scritto da Roberto Casalino, è un’ode alla vulnerabilità e all’importanza di mostrare le proprie ferite. Narciso invita l’ascoltatore ad abbandonare per un momento la maschera del sorriso e ad abbracciare la nostalgia come parte integrante della nostra vita.

“Ho sempre pensato di essere una persona forte, una persona in grado di rialzarsi e, a volte, mi sono fatto del male pur di non mostrare la mia fragilità” – Racconta Narciso – “Quando Roberto Casalino mi ha donato questo brano l’ho sentito subito mio e ho capito quanto sia importante non aver paura di mostrare le proprie ferite, le proprie crepe. Per una volta ho voluto lasciare indietro il desiderio di sorridere di fronte alle difficoltà e lasciarmi dondolare dalla nostalgia.”

Prima dell’uscita di “Blah Blah Blah”, Narciso ha già conquistato il pubblico con i suoi singoli precedenti. “Make Up”, il suo brano-manifesto lanciato nell’ambito dell’esperienza a Drag Race Italia, è un inno alla diversità, all’autenticità e alla forza interiore che può emergere anche nei momenti più difficili. Sono seguiti “Stringimi Forte”, una ballad intensa e malinconica, e “DISCOBALL“, un brano travolgente che affronta l’amore non corrisposto su una pista da ballo. Un successo ulteriormente amplificato dalla collaborazione con le Karma B nella versione remix rivisitata da Kustrell, una reinterpretazione fresca e coinvolgente che unisce l’energia di Narciso con lo stile unico dell’iconico duo.

Narciso, nome d’arte di Stefano Rinaldi, è un Drag Singer e Cantautore che porta avanti un messaggio di inclusività attraverso la sua musica, rendendola unica anche grazie ad una speciale attenzione al trucco e agli outfit. Con un sound di stampo pop-glam a cura di Francesco Tosoni alla produzione, Narciso dimostra di essere un simbolo di unicità, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale attuale. La sua trasversale carriera artistica, che ha raggiunto il grande pubblico con la partecipazione nella seconda stagione di Drag Race Italia e che culmina ora con l’uscita del suo primo atteso album “Blah Blah Blah”, abbraccia esperienze live e performance in prestigiosi eventi come il Deejay On Stage di Radio Deejay e il DragCon UK all’ExCel di Londra lo scorso 13 e 14 Gennaio, oltre alla conduzione di format come “Musica Q” a Largo Venue e “Blah Blah Camp” al Malo Glitter Bar di Roma.

“Blah Blah Blah” – Tracklist:

PARLARE (Intro) Make Up SOSPIRARE (Prelude) Stringimi Forte GRIDARE (Prelude) DISCOBALL Make Up (English Version) DISCOBALL (feat. Karma B) – Kustrell Remix Make Up (Acoustic) La stagione di un abbraccio