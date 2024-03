Jean Paul Jacquemet spiega in un libro le proprietà delle Lampade in Cristallo di Sale

Un interessante testo di Jean Paul Jacquemet illustra ed approfondisce le proprietà delle Lampade in Cristallo di Sale, spiegandone l’origine ed i meccanismi di funzionamento

“L‘aria che respiriamo quotidianamente nella nostra casa è doppiamente inquinata: dalle polveri’ domestiche, acari, peli di animale… e dagli elettrodomestici (forno a microonde, televisione, computer, consolle per videogiochi).

Quest’aria viziata è costituita da ioni positivi dannosi per l’organismo. Ne consegue un malessere con molteplici conseguenze: stanchezza generale, allergie, insonnia, dolori, stress, invecchiamento precoce…

Le lampade in cristallo di sale permettono di neutralizzare questi ioni nocivi poiché disperdono attorno ad esse una ionizzazione negativa benefica alla salute.

Gli ioni negativi prodotti dalle lampade in cristallo di sale sono paragonabili a quelle che si sviluppano dagli spruzzi marini, dalle cascate, dai torrenti, dalle foreste. Agiscono nel più profondo delle cellule, dei tessuti e degli organi, per una rigenerazione fonte di rivitalizzazione.

Il salgemma di queste lampade disinquinanti, formatosi più di 200 milioni di anni fa, disperde attorno a noi una soffice luce arancione distensiva e calmante.

Queste lampade con cristalli di sale e pietre semipreziose conferiscono un’atmosfera particolare al vostro ambiente quotidiano. Le vibrazioni sottili delle pietre o dei cristalli di sale creano un’atmosfera accogliente, e la luce diffusa offre una tranquilla armonia.

Utilizzata per migliorare il “Chi” (Feng Shui) è molto adatta sia in zone giorno che notte, ma anche nelle camere da letto dei bambini.

I cristalli di sale si diffondono nell’aria mediante il calore della lampadina: hanno un effetto antibatterico particolarmente favorevole quando ci sono problemi respiratori, sinusite, allergie e raffreddori comuni. In questi casi, mettere una lampada anche in camera da letto. Una normale piccola lampadina da 25 W, sarà sufficiente per il calore necessario. Queste lampade sono anche molto decorative e l’abbinamento tra il sale e il cristallo di quarzo rosa, amplifica le proprietà di armonia e purificazione.

L’utilizzo della lampada di sale

• favorisce la concentrazione e l’attenzione

• migliora la produttività

• e stimola il sistema immunitario.

Il colore rosa che la luce emessa assume è rilassante stimolando la creatività e la gioia di vivere.

Le lampade di sale dell’Himalaya hanno molteplici benefici:

• Riducono l’umidità dell’ambiente

• Aiutano a purificare l’aria di casa

• Caricano l’ambiente di energie positive

• Creano un’atmosfera rilassante

• Emanano una gradevole luce soffusa

• Favoriscono la concentrazione e la produttività

• Stimolano la creatività e la gioia di vivere

• Donano una piacevole sensazione di benessere

• Emettono nell’aria ioni negativi

• Stimolano il sistema immunitario

• Contribuiscono a proteggerci dall’inquinamento elettromagnetico

Con la prefazione di una personalità avvincente del mondo sportivo vicina alla natura, Nathalie SIMON, questo libro appassionante è destinato ad informare il grande pubblico in merito ad un soggetto originale ed inedito raccomandato dagli adepti del Feng-Shui, sempre più numerosi.”

Jean-Paul JACQUEMET, pionere delle medicine alternative, si batte per promuovere tutto ciò che può migliorare il nostro benessere. Le lampade in cristallo di sale fanno parte di questo arsenale terapeutico, in prim’ordine. “Lampade in Cristallo di Sale” dii Jean Paul Jaquemet è un testo che approfondisce tutte le proprietà delle Lampade in Cristallo di Sale che permettono di neutralizzare gli ioni positivi presenti nell’aria che respiriamo quotidianamte.

Libro di circa 140 pagine, suggerito a chi si avvicina per la prima volta alle lampade in salgemma ma anche per chi vuole avere a portata un valido riassunto sulle proprietà di questo affascinante strumento.

L’autore, come si può leggere nella nota introduttiva, ha dedicato quasi l’intera vita ad attività quali metalloterapia, magnetoterapia e litoterapia. Con parole chiare, semplici, ma anche con dati scientifici e numeri, avvicina il lettore alla conoscenza delle immense proprietà benefiche delle lampade di sale himalayano.

Il libro è strutturato in vari capitoli, nei quali vengono affrontati i seguenti temi: storia e utilizzi del sale nel passato (conservazione di alimenti, farmaco,…), le influenze del colore del sale sulla nostra persona, la capacità di ionizzare l’aria che respiriamo, le sue proprietà “disinquinanti”, e tutte le dettagliate descrizioni che apporta questa pietra al benessere della nostra persona.