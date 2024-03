Il film “Altri padri” in seconda serata su Rai 3: la trama

In seconda serata su Rai 3 “Altri padri”, di Mario Sesti, film sul racconto delle conseguenze della fine di un amore: la trama

Torna in seconda serata su Rai 3, ogni sabato, il ciclo “Mai visti prima” che propone una serie di prime visioni del cinema italiano d’autore contemporaneo. Il ciclo andrà avanti fino a tutta l’estate, a partire dal 23 marzo a mezzanotte e mezza su Rai 3. Dal Nord al Sud, dal dramma alla commedia, al fantasy, un’offerta delle tendenze cinematografiche e delle nuove narrazioni della società contemporanea, espressioni dell’eclettica vivacità dei nostri autori. Film coprodotti da Rai Cinema usciti in sala, che aspettano di essere riscoperti dal pubblico del piccolo schermo.

Il primo film del ciclo è “Altri padri”, di Mario Sesti, il racconto delle conseguenze della fine di un amore. Giulio lavora come venditore in una catena di supermercati. La sua normale esistenza comincia a sgretolarsi quando la moglie Annalisa chiede il divorzio, ottiene la casa dove vive con i bambini e dà il via a un percorso per allontanarli da lui. Costretto a vivere in macchina, accusato di aver picchiato la figlia e incastrato con della droga in auto, Giulio finirà a Rebibbia da dove avrà inizio il suo percorso di rinascita. “Altri padri” (2021), per la regia di Mario Sesti, ha nel cast Paolo Briguglia e Chiara Francini.

Gli appuntamenti successivi, sempre in onda il sabato in seconda serata su Rai 3 saranno con “Piccolo corpo”, il 30 marzo (Sabato Santo), film osannato dalla critica che racconta una storia di fede e di misticismo ambientata in Italia nel primo Novecento. “Il caso Braibanti”, il 6 aprile: Aldo Braibanti, morto il 6 aprile 2014, accusato di plagio, fu di fatto processato per omosessualità. Il film anticipa quello di Lucio Amelio sullo stesso argomento, “Il signore delle formiche”, programmato il 17 maggio in prima serata sempre su Rai 3, in occasione della Giornata contro l’omofobia.