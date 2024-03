Ghiacciai, cibo, economia circolare: su Rai 1 “Il meglio di Linea Bianca”

“Il meglio di Linea Bianca”: ghiacciai, specialità gastronomiche, economia circolare nell’ultimo appuntamento stagionale su Rai 1

Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, sono pronti ad accompagnare i telespettatori in un viaggio nei luoghi più belli che i conduttori hanno visitato nel corso di questa edizione di “Linea Bianca”. L’appuntamento è fissato per sabato 23 marzo alle 14.00 su Rai 1 con “Il Meglio di Linea Bianca”.

Registrare il respiro dei ghiacciai per comunicare l’urgenza della crisi climatica attraverso una nuova forma sensoriale, le acque cristalline, i giochi di colore e le passerelle in legno dell’Orrido dello Slizza; una passeggiata in bike, immersi nella natura, nel cuore del Parco del Pollino; la storia a lieto fine di un’amicizia molto particolare tra Bambi, meraviglioso esemplare di cervo ed il suo papà adottivo Giovanni, dalla cima della Marmolada; lo straordinario colpo d’occhio sulle vette innevate; la spettacolare simulazione per il recupero di un infortunato con la Guardia di Finanza; l’incontro speciale con un grande atleta paralimpico; la divertente missione “impossibile” di Lino intento a preparare i prelibati pizzoccheri: dalla Valtellina, in Lombardia, al Friuli Venezia Giulia, dalla Val di Fassa, nel Trentino nord-orientale, alla Val Sarentino, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, dalla Basilicata all’Abruzzo.

Storie, personaggi, curiosità, economia circolare: questo e molto altro nell’ultima puntata di Linea Bianca, per rivedere le realtà più suggestive dei paesaggi di montagna, patrimonio inestimabile d’Italia. “Il meglio di Linea Bianca” verrà trasmesso anche su Rai Italia.