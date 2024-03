Fuori “Come un cane”, il nuovo singolo di Febbre

Disponibile in radio e online “COME UN CANE” il nuovo singolo di FEBBRE progetto solista di Cristian dei LAMETTE

Il pezzo racconta di due ragazzi incastrati in una relazione tossica. Lui sempre un po’ insicuro che cerca in tutti i modi di accontentarla per salvare il rapporto, ma nonostante tutti i suoi sforzi non sa quanto possa fidarsi di lei. Lei, nonostante riceva attenzioni da parte sua, rimane fredda e lo mette sempre un po’ da parte. Il sound del brano è ruvido e punk, con influenze urban che mescolano elettronica e synth. La metafora di lui “come un cane” da compagnia cerca di descrivere la sua lealtà e presenza costante. Ma c’è sempre la paura costante che lei possa dimenticarlo domani, anche se lui si dà da fare per starle vicino.

“La canzone è nata da un beat molto abbozzato con chitarra, basso e batteria. Mentre lavoravo su di esso, è venuta fuori di getto la linea vocale del ritornello. L’ho mandata al mio produttore, Alessandro Landini, e ci siamo ritrovati in studio lo stesso giorno perché la demo ci stava prendendo un sacco. Abbiamo deciso di mantenere lo scheletro della demo ed abbiamo aggiunto le parti elettroniche.”

FEBBRE all’anagrafe Cristian è un ragazzo di Piacenza. Dopo aver fatto parte del duo “LAMETTE” nel 2022 comincia a gettare le basi per il suo progetto solista. Alla base di questo progetto c’è la voglia di mescolare tutti quei suoni che hanno contaminato l’artista sin dalla prima adolescenza. Nei testi Cristian parla della vita comune, della voglia di fuggire dalla monotonia quotidiana e di relazioni complicate. Con i LAMETTE ha totalizzato oltre 500 mila streams su Spotify che li ha inseriti più volte nelle playlist editoriali, New Music Friday Italia, Graffiti Pop, Scuola Indie, Una Vita In Università, la playlist ufficiale di Xfactor. L’ultimo singolo è stanto anche inserito in New Music Daily e Super Indie di Apple Music e Novità indie Italiano e Pop 2.0 di Amazon Music. Si è classificato secondo allo storico festival milanese di Sannolo e l’ultimo EP “100 bmp” è stato presentato su Rds Next, Tgcom 24 e Radio Lattemiele. “SOTTOZERO” il primo singolo di FEBBRE è stato inserito nella playlist “Sangue Giovane” di Spotify. Si esibisce come chitarrista all’edizone 2023 del primo maggio Roma.