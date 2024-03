“Come back to move” è il nuovo singolo dei Bento: il brano del duo elettronico pugliese disponibile sulle piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Last Floor Studio “Come back to move”, nuovo singolo dei Bento i cui marchi di fabbrica sono ricerca sonora e cura del sound design. Si tratta del secondo brano che anticipa l’uscita di YΛΗ, nuovo EP realizzato con il contributo NUOVOIMAIE “Nuove produzioni discografiche 2022-2023”.

ASCOLTA IL BRANO: https://sptfy.com/ComeBackToMove

Il duo elettronico pugliese con questo singolo mostra tutta la sua sfrontatezza, altro aspetto caratteristico del progetto: un brano risoluto e allo stesso tempo particolare che vede principalmente le influenze dei Prodigy, Chemical Brothers e Beatles.

“Divertiti, è l’unico modo per andare avanti, prova a rifarlo ancora ed ancora!” – Bento

I Bento sono i vincitori del contest “Music For PhEST Open Call” organizzato da PhEST – See Beyond the Sea, uno dei più prestigiosi festival internazionali di fotografia e arte che ha coinvolto la direzione artistica di PhEST, del Viva Festival, Radio Norba, Battiti Live, il collettivo C’mon Tigre e Dirockato. Il duo prende parte all’evento conclusivo del festival esibendosi live nel “Final Concert” di PhEST 2023 nella location speciale della Chiesa SS. Pietro e Paolo a Monopoli.

CHI SONO I BENTO?

I Bento sono un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi. La band si completa con la collaborazione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella.

Vincitori del Bando Nuove Produzioni Discografiche NUOVOIMAIE, a livello nazionale, sono prossimi alla pubblicazione del loro secondo lavoro nel mese di Dicembre 2023.

Vincitori del contest #MUSICFORPHEST 2023 in collaborazione con Viva Festival e Radio Norba.

Il 13 Ottobre esce il singolo “I need your help” che anticipa l’uscita dell’EP “YΛH” fuori a dicembre 2023 e realizzato con in contributo di NUOVOIMAIE

All’attivo già cinque singoli usciti tra il 2020 ed il 2023: “UA”, “Moon”, “Forget your life”, “Follow”, “I need your help”.

Nel 2020 partecipano al Genera Festival. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Il 16 Novembre vede alla luce il loro primo album HEY DREAMERS! uscito in anteprima su Soundwall, il più importante portale di riferimento per la musica elettronica in Italia il 15 novembre 2021 con una recensione del disco molto positiva.