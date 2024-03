All’Auditorium Lux di Gattinara “La prima volta non si scorda mai”

Ritornano le serate di comicità all’Auditorium Lux di Gattinara (Vc): sabato 23 marzo – ore 21.00 – “La Prima Volta non si scorda mai”

L’Auditorium Lux di Gattinara(Vc) accoglierà, nella serata di sabato 23 marzo, una raffinata dose di comicità con la rappresentazione della commedia brillante “La Prima Volta non si scorda mai”. Lo spettacolo – già protagonista di successi straordinari in numerosi teatri nazionali – si è fatto notare per aver registrato il tutto esaurito in quasi tutte le tappe della sua tournée. La commedia, scritta e diretta con originalità da Mario Cavallaro e prodotta da Campotheatro Torino, esplora le dinamiche umane in periodo di crisi, portando sul palco le reazioni e le scelte discutibili di chi si trova ad affrontare i momenti difficili che tutti noi incontriamo nella vita. “La Prima Volta non si scorda mai” offre uno sguardo divertente e incisivo su cosa accade quando le sicurezze vengono messe in discussione, in un mondo dove la stabilità apparente può svanire in un istante. Tra le tante vicissitudini, tre operai si trovano improvvisamente licenziati, portando i protagonisti a confrontarsi con la cruda realtà di dover affrontare bollette e spese quotidiane senza più una fonte di reddito.

Sergio Cardinale, nel ruolo del più giovane del trio, suggerisce una soluzione inusuale: una rapina. Le dinamiche che si sviluppano tra i tre colleghi – interpretati da Mauro Stante, Niko Ferrucci e il già citato Sergio Cardinale – e le loro famiglie, interpretate da Patrizia Battaglia e Andrea Sacco, cercheranno di offrire agli spettatori una serata di genuine risate. La commedia raggiunge l’apice quando i protagonisti si ritrovano “per sbaglio” in un noto locale di drag queen, interagendo con uno stravagante gestore interpretato dal bravissimo Tony Skandal, colui che ha anche curato la regia dello spettacolo. La trama veramente intricata e le situazioni al limite del paradosso fanno di “La Prima Volta non si scorda mai” una rappresentazione che non vuol solo essere un’opera di intrattenimento, ma anche fare da spunto di riflessione su cosa ci potrebbe accadere: ovvero le disavventure più impensabili. Come sempre si inizia a sorridere intorno alle 21.00 e il biglietto di ingresso costa 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 3312723933.