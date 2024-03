Una Guida per Preservare il Patrimonio con Bitcoin

Bitcoin sta emergendo come un robusto strumento di conservazione del patrimonio. Le persone lo stanno utilizzando come una riserva di denaro moderna e affidabile per prevenire l’inflazione. La decentralizzazione di Bitcoin e la sua offerta limitata consentono alle persone di utilizzarlo per preservare fondi e capitale.

Questa criptovaluta non conosce confini geografici. Pertanto, il suo valore nel tuo paese è lo stesso anche in una nazione diversa. Inoltre, non avendo restrizioni geografiche, gli utenti possono inviare o ricevere Bitcoin da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Poiché le barriere finanziarie non si applicano a Bitcoin, gli utenti controllano i fondi che investono in Bitcoin. Queste caratteristiche rendono Bitcoin anche un efficace piano di riserva, specialmente durante una crisi finanziaria.

Chi può utilizzare Bitcoin per preservare il patrimonio?

Bitcoin è ideale per la preservazione del patrimonio delle persone nei paesi che vivono situazioni di crisi economica estrema. Ad esempio, il Venezuela ha avuto un iperinflazione annuale fino all’80.000% nel 2018. Questo paese ha una situazione critica che ha spinto oltre 2,7 milioni di individui a trasferirsi altrove.

Senza sorprese, un giovane venezuelano di nome Carlos Hernandez ha utilizzato Bitcoin per sconfiggere l’inflazione in aumento. Bitcoin è stato un salvavita per il giovane durante gravi crisi economiche. La conversione dei suoi beni tradizionali in Bitcoin gli ha permesso di prelevare occasionalmente piccole somme tramite piattaforme come http://immediatemomentum.net/ per le spese quotidiane.

Preservare i Tuoi Beni con Bitcoin

Molte persone utilizzano Bitcoin per preservare il capitale grazie alla sua tecnologia blockchain che lo rende sicuro per gli utenti. Inoltre, la sua offerta limitata significa che è improbabile che perda valore a causa di un eccesso di offerta o disponibilità. Inoltre, preservare i beni con Bitcoin ti consente di accedervi in qualsiasi momento e ovunque, poiché la criptovaluta non ha barriere geografiche.

Inoltre, le istituzioni convenzionali come i governi e le banche non possono controllare come accessi e utilizzi i tuoi beni. Hai bisogno solo delle chiavi private per accedere ai fondi o ai beni che preservi con Bitcoin. Sempre più persone riservano denaro in Bitcoin come piano di backup se i loro paesi vivono una catastrofe finanziaria, come l’oppressione o un iperinflazione estrema.

Proteggersi dall’Inflazione con Bitcoin

Cosa fanno le persone comuni quando la valuta fiat del loro paese scende rapidamente? Inizialmente, le persone si rivolgevano a beni tradizionali come azioni e oro. Tuttavia, questi hanno i loro svantaggi. Ad esempio, la maggior parte delle azioni aziendali è crollata durante la pandemia da COVID-19, mentre il valore di Bitcoin è aumentato. L’oro è difficile da trasportare o utilizzare per transazioni.

Oggi, diversi commercianti accettano pagamenti in Bitcoin. Quindi, quando acquisti e detieni Bitcoin, puoi usarli per pagare beni o servizi da un venditore in un altro paese tramite Internet. Mentre alcuni pensano che Bitcoin sia destinato alle persone del primo mondo, anche coloro che vivono in paesi in via di sviluppo o con economie difficili lo stanno adottando. La maggior parte delle persone in questi paesi utilizza Bitcoin per proteggersi dalle altissime infrazioni.

Le Sfide

La maggior parte delle persone confronta Bitcoin con l’oro quando lo utilizza per sconfiggere l’inflazione o preservare il patrimonio. L’offerta di questi beni è limitata. Tuttavia, molte persone hanno utilizzato l’oro per preservare il patrimonio per un po’ più a lungo. Inoltre, è tangibile, e molte persone lo considerano un deposito di valore più affidabile.

Poiché Bitcoin è virtuale o digitale, molte persone sono scettiche al riguardo. Quindi, ha bisogno di più tempo per guadagnare la fiducia delle persone comuni. Tuttavia, Bitcoin è una migliore opzione per preservare il patrimonio e sconfiggere l’inflazione, poiché è senza confini e facile da trasferire.

Considerazioni Finali

La decentralizzazione di Bitcoin consente alle persone di acquisire rapidamente e di utilizzarlo per preservare il patrimonio e sconfiggere l’inflazione della valuta fiat. Inoltre, questa criptovaluta è impossibile da confiscare da parte di entità come i governi e le banche. Pertanto, ti consente un accesso totale e il controllo della tua ricchezza, a condizione che tu abbia la chiave privata del tuo portafoglio. Tuttavia, alcune persone hanno bisogno di più tempo per conoscere Bitcoin e fidarsi di esso come strumento di preservazione del patrimonio in grado di aiutarle a proteggersi dall’inflazione.