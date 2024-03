Sogesid e Cnr insieme per la transizione ecologica

Transizione ecologica: Sogesid e Consiglio nazionale delle ricerche insieme per progetti di interesse strategico nazionale

Mettere al servizio del Paese competenze tecniche e innovazione tecnologica per affrontare le sfide della transizione ecologica. Questo è l’obiettivo dell’accordo di cooperazione firmato tra Sogesid, società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

L’intesa metterà a fattor comune la competenza tecnica di Sogesid nella realizzazioni di progetti ambientali con le competenze multidisciplinari del Cnr nell’innovazione e l’internazionalizzazione della ricerca per favorire la competitività del sistema industriale italiano. Al centro della collaborazione lo sviluppo di progetti pilota di interesse strategico nazionale nei settori del cambiamento climatico, delle bonifiche e della gestione della risorsa idrica.

Accanto alle attività di progettazione, l’accordo riguarderà anche l’organizzazione di attività formative e specialistiche, rivolte alle Università ed ai policy maker in materia di gestione della risorsa idrica e cambiamenti climatici con un focus particolare sulla mappatura dei rischi sito specifici e le azioni da intraprendere per mitigare gli effetti della crisi climatica.

“La transizione ecologica risulta efficace e vincente unicamente se supportata dalla competenza tecnica e dall’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Errico Stravato Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. “Per questo motivo Sogesid propone un approccio proattivo basato sulla ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi strumenti e competenze. In quest’ottica il Cnr può rappresentare un partner cruciale nella pianificazione e progettazione delle iniziative di rigenerazione ambientale, con un’attenzione particolare al tema dei cambiamenti climatici”.

L’accordo firmato in data odierna segna un importante passo che punta a valorizzare le competenze dei due Enti Coinvolti” ha dichiarato il Direttore Generale del Cnr Giuseppe Colpani. “Il Cnr è lieto di collaborare con Sogesid mettendo a disposizione del Paese la ricerca in un settore strategico per la tutela dell’ambiente in un quadro più ampio di transizione ecologica. Un punto centrale di questa collaborazione è mettere in rete tutte le risorse e le energie disponibili per offrire soluzioni concrete atte ad affrontare le sfide globali che minacciano il futuro del pianeta. L’esperienza e le competenze del CNR nella ricerca scientifica e tecnologica unitamente alla vasta esperienza e professionalità di Sogesid in questo ambito, potranno contribuire a realizzare progetti innovativi ed efficaci, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sviluppo sostenibile”.

Sogesid Spa è la società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). I suoi tecnici sono al fianco delle amministrazioni nazionali e locali nei processi necessari al risanamento ambientale e ad un nuovo sviluppo del territorio. Gli ingegneri, i progettisti, i tecnici e i professionisti della Società, sono il capitale umano indispensabile per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che la “green economy” pone a livello internazionale. Sogesid agisce per offrire il servizio di assistenza tecnica professionale in campo ambientale, garantire un’adeguata gestione della risorsa idrica, per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree contaminate (anche in Siti di interesse nazionale e regionale), per la manutenzione del territorio necessaria a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti verso l’economia circolare, come anche per una nuova infrastrutturazione ambientale sostenibile.