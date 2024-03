Previsioni meteo 22 marzo 2024: sarà un weekend a due facce

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 marzo 2024: bel tempo su tutte le regioni ma entro domenica arriva una nuova perturbazione

La Primavera ha preso il via con condizioni meteo stabili e soleggiate grazie alla rimonta di un campo di alta pressione. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o con innocue velature e temperature massime di qualche grado superiori alla media stagionale. Attenzione però, perché nel corso del fine settimana è atteso un colpo di coda invernale. Domani il tempo risulterà ancora stabile mentre tra il pomeriggio e la sera di domenica avremo un peggioramento meteo su gran parte del Nord Italia. Evoluzione meteo per la Settimana Santa che resta ancora molto incerta con il modello americano GFS che mostra una riapertura del flusso atlantico. Se così fosse i giorni che precedono la Pasqua potrebbero essere caratterizzati da maltempo a più riprese.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con molte nuvole ma senza fenomeni associati. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli molto nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime senza variazioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con nuvolosità e locali piogge su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, isolate piogge su Puglia e Campania. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .