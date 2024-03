“Non potevi mancare tu” è il nuovo singolo di Valentina Lupi

Il brano di Valentina Lupi estratto dall’album “Madre non Madre” prodotto da Adriano Viterbini su tutte le piattaforme digitali e in radio

Disponibile su tutte le piattaforme digitali (distribuito da ADA Music Italy) e in radio “Non potevi mancare tu”, nuovo singolo di Valentina Lupi estratto dall’album “Madre non Madre” uscito lo scorso novembre per Romolo Dischi. Il brano, prodotto da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, I Hate My Village) ha come temi portanti il coraggio e l’evoluzione: quando arriva un attacco di panico la prima cosa da fare è respirare profondamente.

ASCOLTA IL BRANO: https://ada.lnk.to/npmt

“Spesso i periodi difficili mettono alla prova i rapporti. Questa canzone è un inno all’amore, è un invito a non mollare mai e a ricordare tutti i momenti condivisi con la persona che si ama” – Valentina Lupi.

“Madre non Madre” è un’opera estremamente intima in cui Valentina Lupi si interroga e analizza i punti dove, in una donna, convergono l’essere Madre e Non Madre. L’album racconta dunque diverse storie che non riguardano solo la maternità poiché tutto ciò che nasce, che sia un’idea, un’opera d’arte, un figlio, un disco, tutto è generato da una “madre”. La nostra mente è una madre, le nostre mani, il nostro cuore. La creazione è la più stravolgente delle esperienze: generare nuova vita è un cambiamento drastico per una donna, è qualcosa di straordinario che può assumere toni mistici, tragici, o anche comici.