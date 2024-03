Moda: Pierpaolo Piccioli lascia la Maison Valentino

Pierpaolo Piccioli lascia la Maison Valentino dopo 25 anni. Era direttore creativo dal 2008, prima in tandem con Maria Grazia Chiuri, poi da solo

Dopo 25 anni Pierpaolo Piccioli lascia la Maison Valentino. L’inaspettato addio del direttore creativo viene rese noto da lui stesso, tramite un sentito post su Instagram con cui ringrazia chi ha condiviso con lui questo quarto di secolo di lavoro e vita.

“Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di questa storia bellissima che è mia e nostra. Tutto è esistito ed esiste grazie alle persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile- scrive Piccioli-. Questo patrimonio d’amore, di sogni, di bellezza e di umanità, lo porto con me, oggi e per sempre. Restano con me tutte le emozioni che ho provato e che provo e che portano il nome delle persone che hanno scalato con me per sentieri impervi e sconosciuti che ci hanno portato a panorami bellissimi e ora conosciuti. Restate con me voi che sapete chi siete perché è a voi che sto scrivendo, a voi che devo questo patrimonio d’amore che è inossidabile e perpetuo. In fondo questa è la bellezza, è vita, speranza, opportunità e gratitudine, è la mia gente, il mio cuore, è l’amore che ti regala tutte le possibilità del mondo, soprattutto quelle che da solo non potresti immaginare”.

“Grazie al sig. Valentino e a Giancarlo Giammetti che mi hanno consegnato i loro sogni. Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile in un modo o nell’altro tutto questo, è stato un privilegio e un onore condividere il mio percorso , e i miei sogni, con voi. Stella aveva due anni quando è venuta a vedere la mia prima sfilata, sta per compierne 18 e l’altra sera mi ha chiesto :’Come ti senti?’ ‘Giovane e libero’ , ho risposto. Vi regalo gli occhi miei per vedervi come vi vedo io. Giovani e liberi. E pieni di sogni. Sempre”.

Piccioli, classe 1967, tre figli, era arrivato nella Maison Valentino nel 1999 insieme a Maria Grazia Chiuri, con cui è stato in tandem direttore creativo dal 2008, per poi rimanere da solo alla guida dal 2016 (Chiuri è andata in Dior). Le sue amatissime collezioni sono frutto di una precisa traiettoria valoriale, fondata su diversità e inclusione.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).