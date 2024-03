L’armatore e operatore navale Euroseas Ltd continua a crescere

Euroseas Ltd., armatore e operatore di navi portacontainer, ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre del 2023 e per l’intero anno

Nel Q4 2023, l’azienda ha registrato un fatturato netto totale di 49,1 milioni di dollari, con un utile netto pari a 24,7 milioni di dollari, secondo il comunicato dell’azienda. Una media di 19 navi è stata gestita durante il trimestre, guadagnando una rata media di noleggio a tempo equivalente di $ 29.266 al giorno. Euroseas ha anche dichiarato un aumento trimestrale del dividendo del 20% a 0,60 dollari per azione per il Q4 2023, con il dividendo pagabile intorno al 15 marzo 2024. Inoltre, la società ha riacquistato 400.705 azioni ordinarie, che rappresentano il 5,5% delle azioni in circolazione.

Per l’intero anno 2023, Euroseas ha raggiunto un fatturato netto totale di 189,4 milioni di dollari, con un utile netto che ha raggiunto i 114,5 milioni di dollari. L’EBITDA rettificato è stato di 123,6 milioni di dollari per l’anno. Nel corso del 2023 sono state operate in media 18.25 navi, con una tariffa media equivalente al noleggio a tempo di 29.714 dollari al giorno. Tra i recenti sviluppi c’è la consegna della M/V Tender Soul, una unità ecologica con caratteristiche sostenibili.

Nel quarto trimestre del 2023, i ricavi netti totali sono aumentati del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’aumento è stato attribuito al maggior numero medio di navi possedute e gestite durante il trimestre, con una media di 19 navi in esercizio. I ricavi netti per il Q4 2023 hanno raggiunto i 49,1 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 42,9 milioni di dollari del Q4 2022. Inoltre, le spese operative giornaliere totali delle navi, comprese varie commissioni ma esclusi i costi del bacino di carenaggio, sono state leggermente inferiori nel quarto trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente.