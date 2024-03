Kate Middleton ha un tumore: l’annuncio shock in un video della BBC

Kate Middleton in un video rivela: “Ho un cancro”. Nel filmato diffuso dalla Bbc la principessa racconta della diagnosi ricevuta: “È stato uno shock”

Kate Middleton ha un cancro. Lo ha rivelato lei stessa, specificando di essere alle prese con un ciclo di chemioterapia preventiva.

La principessa del Galles e futura regina ha ufficializzato tramite un video diffuso dalla Bbc di essere malata: “È stato un enorme shock– rivela- sono stati due mesi incredibilmente difficili”.

“Sto bene e divento ogni giorno più forte”, ha comunque rassicurato Kate, che appare seduta su una panchina in un verdeggiante giardino fiorito, indossando un maglioncino a righe bianche e nere e dei jeans.

La video dichiarazione della principessa rivela che quando è stata operata all’addome a gennaio, non si sapeva che ci fosse un cancro. “Tuttavia gli esami effettuati dopo l’operazione hanno accertato che era presente un cancro– spiega-. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”.

La principessa ha detto di pensare a tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, aggiungendo: “Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli”.

LEGGI ANCHE: Scandalo alla London Clinic: un impiegato ha cercato di rubare la cartella clinica di Kate Middleton

“LA PRIORITÀ È LA FAMIGLIA”

Kate Middleton ha aggiunto che il recupero dall’intervento ha richiesto tempo e che ora la priorità è la sua famiglia: “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia.”

La principessa ha aggiunto: “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene”. Ha detto anche che la famiglia ora ha bisogno di “un po’ di tempo, spazio e privacy”.

Messi a tacere anche i pettegolezzi che hanno infuriato nelle ultime settimane, sul presunto tradimento di William. Nella sua dichiarazione video, ha parlato del sostegno della sua famiglia: “Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione”.

“Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che è stato dimostrato da tanti di voi. Significa tanto per entrambi“.

KENSINGTON PALACE: “KATE SI RIPRENDERÀ COMPLETAMENTE”

I dettagli del cancro non sono stati resi noti, ma Kensington Palace afferma di essere fiducioso che la principessa si riprenderà completamente, ha riportato la Bbc.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).