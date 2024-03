In pazienti con demenza sono comuni malattie epatiche non diagnosticate

Un numero significativo di pazienti affetti da demenza potrebbe avere una malattia epatica non diagnosticata e l’encefalopatia epatica

Un numero significativo di pazienti affetti da demenza potrebbe avere una malattia epatica non diagnosticata e l’encefalopatia epatica (HE) potrebbe contribuire al loro deterioramento cognitivo. È quanto evidenzia uno studio di coorte nazionale pubblicato su JAMA Network Open.

Su 177.422 veterani statunitensi con diagnosi di demenza dal 2009 al 2019, più del 10% aveva un punteggio FIB-4 (FIB-4) superiore a 2,67, indicativo di fibrosi avanzata, e più del 5% aveva un punteggio FIB-4 maggiore superiore a 3,25, il che suggerisce la cirrosi, hanno riferito i ricercatori guidati da Jasmohan Bajaj, del Richmond VA Medical Center in Virginia. Nessuno dei partecipanti allo studio aveva una precedente diagnosi di cirrosi.

“La combinazione di punteggi FIB-4 elevati e altri fattori di rischio per malattie epatiche in pazienti con demenza aumenta la possibilità che l’HE reversibile possa essere un fattore associato al deterioramento cognitivo”, hanno scritto Bajaj e colleghi.

“Questi risultati evidenziano il potenziale per migliorare la funzione cognitiva e la qualità della vita aumentando la consapevolezza dei fattori di rischio e degli indicatori diagnostici della malattia epatica avanzata che possono essere associati all’HE come fattore o come diagnosi differenziale di demenza tra medici diversi dagli specialisti del fegato, “hanno aggiunto.

Lo studio ha rilevato che la prevalenza dei punteggi che suggeriscono una cirrosi potenzialmente non diagnosticata era significativamente più bassa tra i pazienti bianchi rispetto a quelli non bianchi e ispanici e tra i residenti rurali rispetto a quelli urbani, ed era più alta tra i pazienti con più comorbilità, disturbo da uso di alcol (AUD) ed epatite virale.

Ad esempio, i pazienti bianchi avevano il 21% in meno di probabilità di avere un punteggio FIB-4 superiore a 3,25 (OR 0,79, IC 95% 0,73-0,85). I pazienti che vivono in aree rurali hanno avuto una riduzione complessiva di questo rischio dell’8% (OR 0,92, IC 95% 0,87-0,97). I pazienti con AUD avevano un rischio più elevato di oltre il 50% (OR 1,56, IC 95% 1,44-1,68), hanno riferito i ricercatori.

“La disparità nella potenziale cirrosi non diagnosticata nei veterani affetti da demenza che vivevano in aree urbane, erano di etnia ispanica e non erano bianchi, è una questione importante”, hanno affermato gli autori dello studio. La demenza colpisce in modo sproporzionato i veterani neri e ispanici e viene diagnosticata più tardi nel decorso della malattia in queste popolazioni, il che è stato attribuito alla mancanza di accesso all’assistenza sanitaria di alta qualità, hanno aggiunto.

“La mancanza di accesso ai servizi sanitari potrebbe anche spiegare una cirrosi potenzialmente sottodiagnosticata, il che ribadisce la necessità di concentrarsi su queste sottopopolazioni per diagnosticare accuratamente la cirrosi e potenzialmente l’HE”, hanno scritto Bajaj e coautori.

Punteggi elevati di FIB-4 sono solo un indicatore di potenziale malattia epatica, hanno riconosciuto i ricercatori. Sebbene non sia un indice perfetto, il FIB-4 è comunemente utilizzato per escludere la presenza di una malattia epatica avanzata nella popolazione generale grazie alla sua facilità di calcolo e interpretazione. “Il punteggio FIB-4 aggiunge specificità all’alternativa di utilizzare solo i livelli di aspartato aminotransferasi (AST) o alanina aminotransferasi (ALT), poiché i pazienti con malattia epatica anche avanzata spesso hanno valori di laboratorio entro gli intervalli di riferimento”, hanno aggiunto.

“In conclusione, FIB-4 dovrebbe essere considerato uno strumento di screening per rilevare la cirrosi e il potenziale HE nei veterani più anziani con demenza. Quelli con punteggi elevati (ad esempio, > 2,67) dovrebbero essere presi in considerazione per un’ulteriore valutazione e trattamento”, ha raccomandato il gruppo di Bajaj.

Il gruppo di ricerca ha analizzato i dati del data warehouse aziendale della Veteran’s Health Administration. I partecipanti idonei allo studio avevano una diagnosi di demenza in due o più visite cliniche, nessuna diagnosi di cirrosi e risultati dei test di laboratorio sufficienti per calcolare il punteggio FIB-4.

La maggior parte dei partecipanti erano uomini (97%) e bianchi (81%). La loro età media era di 78 anni. L’analisi di regressione logistica multivariata è stata utilizzata per identificare le caratteristiche demografiche e cliniche associate ai punteggi FIB-4.

Per convalidare i loro risultati, i ricercatori hanno estratto dati su 89 pazienti dalla coorte per determinare le ragioni degli alti punteggi FIB-4. Due medici hanno esaminato ciascuna cartella clinica. Hanno trovato prove di malattia epatica avanzata nella maggior parte dei pazienti, tra cui ipoalbuminemia, rigidità epatica e rapporti AST/ALT superiori a 1.

Dieci pazienti avevano cirrosi confermata mediante imaging. Solo quattro pazienti avevano altri motivi per i punteggi elevati: due avevano la sindrome mielodisplastica e due avevano una biopsia epatica.

Per un’ulteriore validazione, i ricercatori hanno esaminato i dati di un’altra coorte di pazienti affetti da demenza visitati dalla clinica geriatrica del Richmond VA Medical Center. Di questi 80 pazienti, nove (11,2%) avevano un punteggio FIB-4 superiore a 2,67, che era simile ai risultati della coorte principale.

I limiti dello studio includevano il fatto di fare affidamento sui codici della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) per determinare una diagnosi di demenza, hanno osservato Bajaj e colleghi. Inoltre, lo studio non ha identificato la percentuale di pazienti con malattia epatica non diagnosticata che in realtà presentavano encefalopatia epatica.

