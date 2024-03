Grande Fratello, la sfida a Perla costa cara a Giuseppe: è stato eliminato

Grande fratello: eliminato Giuseppe Garibaldi, che ha scelto di sfidare Perla nel secondo televoto flash della semifinale. Delusione per il bidello siciliano baciato da Beatrice

E niente, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico: Giuseppe Garibaldi non ha imparato la lezione ed è riuscito a sbagliare ancora. Solo che stavolta la fortuna non lo ha assistito e per il concorrente è arrivata l’eliminazione. Se ne va così fuori dalla casa del Grande fratello, a un passo dalla finalissima del 25marzo, il concorrente siciliano Giuseppe Garibaldi, inquilino della prima ora (entrato a settembre e quindi in casa da più di sei mesi), che si era conquistato il pubblico con la sua allegria e simpatia. A essergli fatale è stato un nuovo errore, l’ennesimo, nella scelta del concorrente da sfidare al televoto flash.

L’ERRORE CON MASSIMILIANO E POI CON PERLA

Aveva già sbagliato la settimana scorsa, quando insieme a Paolo avevano deciso di sfidare Massimiliano (non un concorrente entrato di recente, ma un veterano) e il risultato era stato spedire il ‘guru’ Varrese in finale e buttare l’incolpevole Paolo Masella fuori casa. Ieri sera Giuseppe, insieme a Greta da lui indicata per prima ritenendola evidentemente più debole, ha deciso di chiamare con loro Perla. Sbagliato, il fanclub di Perla (e soprattutto della coppia Mirko-Perla, ovvero i ‘Perletti’) è fortissimo e non perdona. Il verdetto è amaro: Greta salvata, Perla in finale e Giuseppe fuori. Il bidello e barman siciliano, amato e odiato per l’altalena emotiva con Beatrice Luzzi, si è giocato la finalissima: ci sarebbe potuto andare due volte e invece non ha saputo cogliere l’occasione. “Avrebbe dovuto portare Letizia”, dice qualche concorrente. Effettivamente la fotografa romagnola, pur essendo tra i ‘veterani’, a livello di pubblico e di gradimento sarebbe stata sicuramente meno ‘forte’ di Perla. E questa scelta avrebbe probabilmente permesso a Giuseppe di restare in pista e entrare in finale.

IL VERDETTO CHOC, MIRKO COMMOSSO

Quando Alfonso Signorini annuncia che Greta resterà in casa, la faccia di Giuseppe cambia e diventa serissima. Perchè ormai i giochi sono fatti: difficile pensare di vincere contro Perla, non ci crede neanche lui. E infatti passata mezz’ora (dove si ride nuovamente con il surreale karaoke), arriva il verdetto: Perla è la quinta finalista, Giuseppe deve lasciare la casa. Perla gongola, in studio Mirko si commuove e tra le lacrime dice “Se lo merita” (i due ormai si sono dichiarati amore eterno e con il montepremi del gf potrebbero pagarci le spese per un matrimonio da favola e un super viaggio di nozze). In casa molti concorrenti sono attoniti, Massimiliano ripete “Non è giusto”. Il giovane siciliano accusa il colpo, ha gli occhi lucidi, fatica a commentare: “Ci speravo“. Lo studio applaude. Signorini cerca di stemperare: “Sei una persona veramente speciale, al di là del televoto di questa sera, io ti dico che alla finale tua ci speravo pure io. Io in finale a te ti ci vedevo tranquillamente. Sei stato un gran concorrente e ti sceglierei anche domani mattina”.Anche Cesara Buonamici ha belle parole per il concorrente: “Giuseppe tu sei l’uomo più buono e generoso di tutta la casa, te la meritavi tutta la finale”.

IL BACIO DI BEATRICE PRIMA DELL’USCITA

Beatrice non commenta ma bacia teneramente Giuseppe sulla bocca prima che esce definitivamente dalla porta rossa. E i fanno della coppia (i ‘Beabaldi’) già sognano che per i due concorrenti ci possa essere un domani qualcosa fuori dalla casa. Un sentimento tra i due, pare ormai certo, c’era. E qualcosa è rimasto nonostante l’allontamento pressochè totale, tra i due, dopo il flirt di inizio programma. Beatrice, durante la diretta di ieri sra, ha risposto così a Signorini: “Se non avessi avuto una famiglia e l’età che ho, sì, potevo immaginare qualcosa con lui”. Del resto, sempre ieri sera, Beatrice ha rinfacciato ad Anita, sempre a proposito della sua storia con Giuseppe, di “essersi intromessa e aver rovinato una cosa bella”. Dal canto suo Giuseppe, a proposito del riavvicinamento improvviso a Beatrice di questa ultima settimana, ha detto a Signorini: “Ci sono luci che non puoi spegnere“. Sarà amore?

LEGGI ANCHE: Gf, Beatrice scarica Giuseppe: “Ti sei fatto i cavoli tuoi per 5 mesi, stavolta non ci casco”

E ora? Alla fine il Grande fratello ha deciso che la finalissima del 25 sarà a sei, non a cinque. Per il momento in finale ci sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. A loro, si aggiungerà il sesto finalista che deve uscire dal televoto aperto alla fine della puntata di ieri: il posto se lo giocano Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Prima dell’eliminazione di Giuseppe, durante la puntata di ieri, avevano abbandonato la casa Alessio Falsone (il meno votato al televoto, l’annuncio del suo nome come eliminato ha fatto esplodere lo studio in un boato, probabilmente perchè malvisto in quanto fidanzato della odiosa Anita) e Federico Massaro, uscito sconfitto dal precedente televoto flash tra lui, Simona Tagli (volata in finale anche e soprattutto grazie al sostegno dei fan di Beatrice) e Sergio D’Ottavi.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).