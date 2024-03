Giovanni Usai in radio e online con “Vernice blu”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Vernice blu”, il nuovo singolo di Giovanni Usai per l’Etichetta Senza Dubbi

“Vernice blu” è un brano che parla di un amore vero, raccontato con metafore sessuali ricorrenti, e come spesso accade il sesso diventa fare l’amore, e in questa canzone si fa l’amore per tre minuti, ma i due personaggi sono destinati ad innamorarsi profondamente e questi tre minuti diventeranno forse una vita intera.

Con questa frase l’artista spiega la nuova release: “Tu non puoi portarmi dove non si tocca giù.. che facile toccarsi tra le 1000 bolle blu.. e innamorarsi poi è un casino deliziosamente irrinunciabile”

Il videoclip di “Vernice blu” racconta che ogni essere umano, nella sua mente, può colorare le sue emozioni e i suoi desideri. Per Giovanni Usai il colore blu corrisponde al desiderio di una persona sopratutto quando questa manca creando una dipendenza .

Nel playback in studio di posa il riferimento al colore del brano è solo la giacca del protagonista che con ironia interpreta il brano caricando le frasi.

Lo special diventa surreale e suggestivo ed il colore che prevale è il rosso insieme ad ombre di una ragazza che si muove in modo sinuoso baciando un vetro umido.

Le bolle blu sono il pensiero frizzante di un desiderio dovuto alla mancanza viscerale e carnale di una persona.

Biografia

Giovanni Usai è un cantautore ed infermiere nato in Sardegna originario dell’isola della Maddalena. A 12 anni inizia a cantare e a suonare il pianoforte, prende parte a concorsi musicali locali e a scrivere canzoni. Si trasferisce a Bologna all’età di 15 anni, ed è lì che prosegue gli studi di pianoforte e incontra Stefania Martin e Giuseppe Lopizzo, quest’ultimo insegnante di canto e vocal coach di Gaetano Curreri, Vasco Rossi e Ligabue tra gli altri. Giovanni si classifica per due volte tra i semifinalisti del Festival di Castrocaro, per altrettante volte al secondo posto per il Premio Luigi Fantelli e arriva tra i finalisti del talent Vocal Selection. Nel 2017 pubblica il singolo “Cuori di domani”, i cui proventi andranno totalmente in beneficenza per Cuore Domani, fondazione per la prevenzione, ricerca e cura delle malattie cardiovascolari più importante d’Italia. Nel giugno 2019 pubblica il singolo “Tradita”. A marzo 2020 pubblica “La canzone di De Luca” e nel 2021 il brano “Nuvola Rosa”.

Nel 2020 apre il concerto di Mahmood con il singolo “Chanson”.

Nel 2022 pubblica il brano “All’improvviso” e partecipa durante l’estate dello stesso anno al contest “A voice for Europe”.

Nella prima vera del 2023 esce il singolo “Brividi lividi” e nell’estate dello stesso anno suona dal vivo e inizia ad allestire con il produttore -arrangiatore Roberto Vernetti il suo spettacolo live con la sua prima band, un trio di musicisti.

A primavera inoltrata del 2024 è prevista l’uscita del suo primo album dal titolo “Celesti tempeste” .