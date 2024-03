La Rai trasmetterà in chiaro le semifinali di Europa League: così la serie Don Matteo 14 con Raoul Bova non andrà in onda ad Aprile

Ancora un rinvio per Don Matteo 14. La programmazione della nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 non trova pace. Dopo il posticipo da marzo ad aprile (la prima puntata era in programma per giovedì 4 aprile), la serie è stata nuovamente rimandata. Ma non di qualche settimana. Come riporta Davide Maggio, la quattordicesima stagione andrà in onda su Rai 1 nell’autunno 2024. Un lasso di tempo di oltre 2 anni dalla tredicesima stagione, che debuttò sul primo canale nel marzo 2022.

PERCHÉ DON MATTEO 14 È STATO POSTICIPATO

Il motivo dello slittamento è da ritrovare nell’accordo stretto tra Rai e Sky Italia per Uefa Europa League. La rete si è assicurata i diritti in esclusiva in chiaro di alcune partite delle squadre italiane, che andranno in onda proprio di giovedì.