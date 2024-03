Aras Senol di Terra Amara sarà nel cast dell’Isola dei Famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024: Aras Senol di Terra Amara entra nel cast. Il survival game torna lunedì 8 aprile in prime time su Canale 5

Sembra delinearsi sempre più il cast dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione del survial game di Canale 5 partirà lunedì 8 aprile con una nuova formazione che vede Vladimir Luxuria al timone dello show. Attualmente non sono stati ancora annunciati i concorrenti ufficiali, ma si susseguono i rumors su chi approderà in Honduras. Come anticipato da Davide Maggio, tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 ci sarà Aras Senol, attore della popolare serie turca Terra Amara, in cui fin dall’inizio interpreta il ruolo di Cetin.

IL CAST DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2024

Ancora non è stato annunciato ufficialmente il cast della nuova edizione dell’Isola. Ma i rumors sembrano confermare la presenza di Joe Bastianich, ristoratore ed ex giudice di ‘MasterChef’. Tra gli altri naufraghi, non confermati, dovrebbero esserci il giornalista Alan Friedman, il ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Samuel Peron e il conduttore ed ex inviato si ‘Striscia la Notizia’ Edoardo Stoppa. E poi ancora la ballerina e showgirl Matilde Brandi e l’ex pornostar Selen. Si parla anche dell’ex tentatore di ‘Temptation Island Vip’ Artur Dainese e dell’attrice Marina Suma. Si aggiungono l’attore Francesco Benigno, il vincitore di ‘MasterChef 12’ Edoardo Franco e il modello Pietro Fanelli. A questi si aggiungerebbe quindi Aras Senol.