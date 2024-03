Shakira si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin domenica 24 marzo

Dal nuovo album alla separazione da Piqué: Shakira si racconta a Verissimo il 24 marzo. La cantante avrà modo di presentare al pubblico italiano il suo nuovo album

La regina del pop latino si racconta in esclusiva a Verissimo. Shakira sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 24 marzo. Oltre 95 milioni di album venduti, decine e decine di dischi di platino: è l’artista colombiana di maggior successo a livello internazionale. La cantante avrà modo di presentare al pubblico italiano il suo nuovo album, ‘Las Mujeres Ya No Lloran‘, in uscita il 22 marzo, che conterrà ‘Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53‘, il popolare brano ‘dissing’ contro il calciatore spagnolo Gerard Piqué, suo ex compagno, e la sua nuova fidanzata.

LA ROTTURA TRA SHAKIRA E PIQUÉ

Shakira e Piqué si sono conosciuti nel 2010 in Sudafrica in occasione dei Mondiali di Calcio. Lei era lì per cantare ‘Waka waka’, l’inno ufficiale, lui era stato chiamato a giocare nella nazionale spagnola. Nel 2022, dopo 12 anni di relazione e due figli, la storia tra i due si è conclusa. L’annuncio della separazione arrivò ufficialmente dopo che i media spagnoli riportarono la notizia del tradimento di Piqué con una studentessa ventenne, motivo per cui era andato via di casa.

Nel gennaio del 2023 Shakira sorprende tutti con il brano ‘Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53‘ in collaborazione con il producer Bizzarap. Il testo è esplicitamente un attacco a Piqué e alla sua giovane fidanzata Clara Chia. “Tutto quello che fai è da campione ma quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore“. E ancora “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio”, “Hai la nomea di brava persona, Clara-mente non è come sembra“.