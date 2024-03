Riparte l’Isola dei Famosi: la prima puntata in onda ad Aprile

L’Isola dei Famosi riparte l’8 aprile: le anticipazioni. A condurre Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno

Dopo la fine della lunga edizione del ‘Grande Fratello’, che chiuderà le porte il 25 marzo, non si arresta la macchina dei reality di casa Mediaset. Lunedì 8 aprile riparte su Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’, con un’edizione nuova e ristrutturata. Ilary Blasi lascia la conduzione a Vladimir Luxuria, mentre ad affiancarla come opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayos Cochinos in Honduras è Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin. La durata è di circa due mesi.

IL CAST

Ancora non è stato annunciato ufficialmente il cast della nuova edizione dell’Isola. Ma i rumors sembrano confermare la presenza di Joe Bastianich, ristoratore ed ex giudice di ‘MasterChef’. Tra gli altri naufraghi, non confermati, dovrebbero esserci il giornalista Alan Friedman, il ballerino di ‘Ballando con le stelle’ Samuel Peron, il conduttore ed ex inviato si ‘Striscia la Notizia’ Edoardo Stoppa, la ballerina e showgirl Matilde Brandi e l’ex pornostar Selen. Si parla anche dell’ex tentatore di ‘Temptation Island Vip’ Artur Dainese, l’attrice Marina Suma, l’attore Francesco Benigno, il vincitore di ‘MasterChef 12’ Edoardo Franco e il modello Pietro Fanelli.