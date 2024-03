Previsioni meteo 21 marzo 2024: fase primaverile al via

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 marzo 2024: anticiclone in rinforzo regala tempo stabile e temperature gradevoli su tutte le regioni

Proprio in concomitanza con l’avvio della Primavera, condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi lungo tutto lo Stivale, con temperature massime in aumento e valori anche superiori ai +20°C. L’incertezza sull’evoluzione meteo per il prossimo weekend è ancora elevata ma diversi modelli stanno mostrano negli ultimi giorni una maggiore ondulazione del flusso perturbato. Questo potrebbe portare all’accentuazione di scambi meridiani che proprio nel corso del prossimo weekend potrebbero tradursi in un peggioramento meteo su gran parte dell’Italia. Impossibile scendere al momento in ulteriori dettagli in quanto le differenze tra i principali modelli sono ancora marcate.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli molto nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .