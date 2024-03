L’oroscopo di oggi, giovedì 21 marzo 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 21 marzo 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ una giornata frenetica e pesante, sei pensieroso per l’aspetto economico generale, scelte di coppia a breve, novità in campo sentimentale. La tua disponibilità non è eccezionale e quindi sarebbe il caso di evitare scontri diretti con persone che possono infastidire.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Fai attenzione a non vivere in maniera conflittuale un incontro, la giornata nel complesso è interessante. Nel pomeriggio evita scontri diretti con le persone che t’interessano o con cui collabori, devi cercare di farti valere di più!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non devi ingigantire i piccoli malintesi, sfòrzati di presentarti sempre innamorato anche se sembra che ti dia fastidio tutto. Non badare a spese, naturalmente sempre entro i limiti…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Discreta capacità di analisi, un aspetto un po’ particolare del tuo oroscopo sono i soldi, fai attenzione. Esprimi i tuoi giudizi con cautela.

Leone

dal 23 luglio al 23 agost

Sei fuori forma, evita l’eccessivo sforzo mentale. Non è facile in questi giorni trovare un giusto equilibrio, attenzione alle spese.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Bisogna organizzarsi al meglio altrimenti si rischia di fare poco e male. Oggi potrebbe tornare qualche piccola tensione, consiglio nelle prossime ore di fare tutto con calma.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se ci sono vecchi crediti da esigere o nuovi lavori che possono portare soldi, la situazione è favorevole, e consiglio addirittura di rimboccarsi le maniche e agire subito.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sul lavoro ti saprai conquistare un posto al sole e le tue competenze con i tuoi contributi saranno fondamentali. Sei come un treno, è davvero difficile fermarti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La mattinata è assonnata, il recupero dal pomeriggio. Troppi obblighi, anche tu hai diritto a divertirti!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La situazione generale trova il tuo segno vincente. Rimettere in discussione l’amore è possibile!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata ideale per far partire progetti; una gita nei prossimi giorni liberi può aiutarti. Novità in amore per i giovanissimi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata di risposte. Fatti avanti, puoi vincere, ma anche riscattarti dopo una fase di silenzio.