L’alta gioielleria è ricondizionata: il metodo che avvicina il lusso

Il mercato italiano dei device tech ricondizionati, sia in Italia che all’estero, è in forte crescita, merito dell’attenzione sempre maggiore che le nuove generazioni (ma non solo, per fortuna) mostrano nei confronti della sostenibilità ambientale, della riduzione di emissioni di Co2 nell’aria e dell’importante compito dell’economia circolare per procedere in questo senso.

Nel 2023, le vendite nel settore tech hanno conosciuto un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, proprio perché sempre più consumatori sono consapevoli dell’enorme impatto ambientale dei prodotti realizzati ex novo.

Non tutti sanno che, oltre agli smartphone, ai PC, ai tablet e agli elettrodomestici, il mercato dei ricondizionati è giunto fino ai gioielli. Anzi, ha proprio raggiunto i piani alti della gioielleria, perché tra i gioielli ricondizionati si trovano molti brand di gioielli famosi , usati e rigenerati, che brillano sotto una nuova luce: quella della sostenibilità.

Il lusso di possedere un gioiello di marca

I gioielli, da sempre, sono sinonimo di lusso, ma anche di eleganza, di stile, di personalità. Spesso, però, il lusso non è alla portata di tutti, perché le famose maison di alta gioielleria, ai loro gioielli unici, realizzati in metalli preziosi e arricchiti da diamanti e pietre, attribuiscono un prezzo troppe volte inaccessibile a molte tasche.

Tutto ciò che viene realizzato sotto il nome di alta gioielleria rappresenta delle vere opere d’arte da indossare e farne una questione di classi sociali vorrebbe dire porre un limite di accessibilità all’arte. Ma l’alta qualità può essere disponibile anche a prezzi accessibili, come dimostrano i dispositivi tecnologici rigenerati.

Scegliere un gioiello ricondizionato

Sono molte oggi le aziende che hanno scelto di attuare pratiche più sostenibili nei loro processi lavorativi. È per questo che sta riscuotendo grande interesse la rigenerazione dei gioielli e, infatti, sono sempre di più i futuri sposi che regalano un anello di fidanzamento rigenerato, ad esempio, o le persone che regalano gioielli ricondizionati per qualsiasi occasione che meriti un regalo prezioso.

Acquistare un gioiello usato, infatti, non vuol dire accontentarsi di qualcosa di più economico per risparmiare, magari anche con qualche difetto, perché il processo di rigenerazione consiste nel riportare il prodotto alle condizioni originali. Spesso è davvero difficile riconoscere un cellulare nuovo da uno ricondizionato, ma è praticamente impossibile distinguere un gioiello nuovo da uno che è stato rimesso a nuovo.

Chi non vuole rinunciare a vivere l’esperienza del lusso e ad indossare (o regalare) un gioiello realizzato da una famosa maison haute couture, può rivolgersi alla vendita di gioielli rigenerati di lusso. L’alta gioielleria rigenerata ReLusso, con sede a Roma, è maestra in questo campo, perché ha scelto di specializzarsi proprio in gioielli rigenerati, che non hanno nulla da invidiare a quelli acquistati in origine. Con la rigenerazione, infatti, viene assolutamente mantenuta l’autenticità e la qualità di ogni gioiello.

Per farlo, ReLusso ha ideato un metodo di ricondizionamento dei gioielli che gli permette di ritornare al loro splendore originale ed apparire come mai indossati, proprio come se fossero gioielli di prima mano.

Per ricondizionare gioielli ci vuole il giusto metodo

Sembrerà banale dirlo, ma di certo non superfluo: per rigenerare gioielli servono strumenti verificati e specifici per l’alta gioielleria, utilizzati da persone esperte in questo campo. Il metodo LuxuRigen™ della gioielleria ReLusso consiste nella rigenerazione a doppia sterilizzazione, che permette di eliminare qualsiasi segno di usura sui gioielli, senza danneggiarli né comprometterne l’autenticità.

Un metodo composto da 5 fasi, tutte necessarie al raggiungimento dell’obiettivo finale: riportare un gioiello, composto da metallo e diamanti o pietre preziose, alla sua originaria bellezza.

La fase 1 prevede una prima sterilizzazione del gioiello, il quale viene posto in un recipiente che contiene una soluzione, composta da acqua e liquido igienizzante, e portata a ebollizione. Qui dentro, il gioiello viene lasciato in posa per il tempo necessario che occorre ad eliminare le impurità più evidenti. Nei casi di impurità più resistente, il gioiello viene spazzolato con la vaporiera a getto, normalmente utilizzata dagli orafi.

Nella fase 2 si esegue un lavaggio a ultrasuoni: in pratica, il gioiello viene posto in una lavatrice a ultrasuoni, con un liquido detergente specifico per i gioielli, e viene lavato a 60-70°C. Questo passaggio serve a rimuovere anche le impurità più nascoste.

Nella fase 3 un orafo specializzato in rigenerazione esegue un controllo accurato del gioiello in ogni sua parte, in modo da assicurarsi che la pulizia sia avvenuta completamente e che le eventuali pietre preziose siano saldamente incassate. Se il gioiello presenta delle parti lesionate o mancanti, l’orafo procede con la riparazione.

A questo punto, la fase 4 è pronta per essere eseguita: la rifinitura del gioiello. Qui si esegue la lucidatura (se il gioiello è in oro giallo) o la rodiatura (se è in oro bianco), in modo da eliminare anche eventuali graffi o opacità sulla superficie del gioiello.

Infine, nella fase 5 viene eseguita una seconda sterilizzazione, ponendo il gioiello all’interno di una lampada a raggi UV per circa 30 minuti, in modo da igienizzare alla perfezione il gioiello che, adesso, è un gioiello rigenerato.

La sostenibilità dei gioielli ricondizionati

Per produrre gioielli, che tanto impreziosiscono la persona, è necessario impoverire l’ambiente, inquinando l’acqua, utilizzando tecniche invasive e sostanze chimiche dannose per il suolo, deforestando. Se si sceglie di acquistare un gioiello ricondizionato, invece, si sceglie di sposare l’etica green, di contribuire alla lotta contro l’inquinamento, di recuperare e riciclare dei materiali ancora perfettamente utilizzabili. Ma anche di risparmiare economicamente e ottenere gli stessi pregi di cui gode un gioiello nuovo, fra cui le certificazioni di autenticità.