“Ha cantato a Mosca”: la Lituania annulla il concerto di Pupo

La Lituania annulla il concerto di Pupo. Gli organizzatori: “Chiudere le porte agli artisti filo-russi”. Il cantautore: “Credo che la cultura, l’arte e la musica non debbano subire nessun tipo di censura”

Qualche giorno fa, Pupo si è esibito in “uno speciale televisivo intitolato ‘Pupo and Friends’”. Un appuntamento che ha spiegato essere “il mio modesto contributo per la Pace“. Ora la Lituania ha annullato il concerto che il cantautore avrebbe dovuto tenere il 26 marzo a Siauliai. Gli organizzatori hanno parlato di “una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all’aggressione russa all’Ucraina”. E soprattutto si è ribadita la necessità “chiudere le porte della Lituania a tutti gli artisti filo-russi”.

“CREDO CHE LA CULTURA, L’ARTE E LA MUSICA NON DEBBANO SUBIRA NESSUN TIPO DI CENSURA”

Dal canto suo, Pupo all’agenzia di stampa russa Tass ha risposto di non essere d’accordo con la decisione: “Con tutto il rispetto, nella mia via non ho mai preso ordini da nessuno. Io credo che la cultura, l’arte e la musica non debbano subire nessun tipo di censura. I signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi pare che gli intolleranti siano loro. In Russia non mi hanno mai messo davanti alla scelta. Io sono un uomo libero”.