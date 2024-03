Grande Fratello: Beatrice Luzzi scarica Giuseppe Garibaldi

Verso la finale del Grande Fratello, Beatrice scarica Giuseppe: “Ti sei fatto i cavoli tuoi per 5 mesi, stavolta non ci casco”

Si sono avvicinati, talmente tanto che molti fan da casa speravano in un ritorno della coppia, ma poi a quanto pare l’avvicinamento è già finito. Beatrice Luzzi (vincitrice in pectore del Grande fratello) e Giuseppe Garibaldi (con cui l’attrice nella parte iniziale del programma aveva avuto un feeling poi finito male) negli ultimi giorni sono stati molto vicini. Hanno fatto lunghe chiacchierate insieme e in molti giurano che si siano anche baciati (si sono sentiti dei suoni inequivocabili in sottofondo, l’altra sera, col microfono ambientale, mentre i due si trovavano in giardino dietro un muretto). Fatto sta, però, che anche se c’è stato un momento di intimità, le cose non possono ripartire serenamente. Almeno non per Beatrice. Che prima ieri sera e poi di nuovo oggi ha reagito male a un tentativo di Giuseppe di avvicinarsi e di abbracciarla. Ieri è successo mentre Beatrice si trovava su un divano (l’episodio è stato oggetto del confronto tra i due di oggi), oggi invece la scena si è verificata in cucina: lei stava facendo qualcosa e lui si è avvicinato a lei cercando di abbracciarla da dietro. Ma lei lo ha mandato via malamente. “Non voglio avere a che fare con te più“, gli dice. Poco più tardi, in giardino, gli ha spiegato perchè. “Fai tanto il buono ma sei cattivello. Ti permetti di trattare le persone come cacchio vuoi. Stavolta non ci casco“.

“NON È CHE SONO UN BURATTINO”

“Perchè dici così?- chiede lui- perchè ti tratto male”?. “Sì”, replica lei. Poco dopo, seduti seduti su un divanetto, i due tentano un chiarimento. La posizione di Beatrice è questa: se anche effettivamente tra i due c’è stato un avvicinamento in questi ultimi giorni, e l’attrazione si è rifatta sentire, la concorrente non ha gradito l’approccio di Giuseppe Garibaldi che dava forse per scontata la ‘coppia’. Avvicinandosi a lei e dando per scontato che lei gradisca e contraccambi gesti di affetto e complicità che per lei non sono affatto automatici. Ecco il discorso di Beatrice: “Già hai fatto come ti pareva per tutti questi mesi, ora eviterei gli ultimi giorni. Non puoi trattarmi in un modo, poi completamente in un altro, poi in un altro ancora. Io ci sto male. Poi non parli. Uff. Non è che sono un burattino. Tu quando sei scuro, sei molto pesante. Io lo sento visto che sono empatica, sento un nodo”.

“IMPROVVISAMENTE TI SEI SVEGLIATO DOPO 5 MESI”

A quanto Giuseppe, dopo essere stato respinto la sera prima, aveva messo su il muso. Risultando pesante. Lo spiega bene Beatrice: “Non ce la faccio più- dice ancora Beatrice-. Non è che siamo fidanzati, ti avvicini mi baci e mi abbracci. Non è che ti puoi offendere perchè improvvisamente ti sei svegliato dopo 5 mesi in cui hai fatto di tutto di più, mi hai detto di tutto di più, poi improvvisamente vieni mi abbracci, ti dico ‘Lasciami stare’, e allora dopo diventi.. Non si può trattare le persone così’”. E poco dopo, proseguendo la discussione, gli dice anche: “Non puoi farti i cavoli tuoi per cinque mesi. Non capisco come tu possa essere stato per mesi così distratto e poi improvvisamente così coinvolto”. Giuseppe risponde: “Una ferita che si è riaperta“. Lei chiede: “Nel momento giusto?”. “No”. I due, questa sera, saranno certamente messi a confronto da Alfonso Signorini per cercare di capire cosa ci sia tra loro. Dall’esterno, molti non si fidano di Giuseppe Garibaldi, convinti che il suo riavvicinamento a Beatrice sia motivato solo da questioni di gioco e di stategia, per arrivare in finale o per avere più successo nei primi mesi dopo l’uscita facendo ‘coppia’ con la vincitrice del Gf.

IN QUANTI USCIRANNO STASERA?

Intanto, nella puntata di stasera 21 marzo, verràanche proclamato il quarto finalista, dopo i primi tre che sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. A uscire, come primo eliminato, sarà un concorrent tra Simona Tagli (in netto vantaggio), Federico Massaro e Alessio Falsone. Ma è quasi certo che di eliminazione ce ne sarà anche un’altra. Anche perchè in casa, al momento, c’è decisamente ancora troppa gente, visto che la finale di lunedì 25 marzo deve essere a cinque. Per questa sera, poi, in rete si parla anche di un ritorno in casa di Anita (uscita appena tre giorni fa) per dichiararsi definitivamente ad Alessio e dirgli che lo aspetta fuori. Se ne sentiva il bisogno?

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).