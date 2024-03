FrancigenAVIS 20024: per le iscrizioni c’è tempo fino al 29 marzo

Torna l’appuntamento con FrancigenAVIS, l’iniziativa che, per una settimana, porterà i volontari avisini alla scoperta delle bellezze naturalistiche e artistiche di Toscana e Lazio

La FrancigenAvis è pronta a partire. Anzi, per essere più corretti, dovremmo dire che “le” FrancigenAvis “sono pronte” a partire. Sì perché dopo il successo della prima edizione organizzata nel 2023, quest’anno saranno due i percorsi che, dal 5 al 12 maggio, porteranno i volontari avisini alla scoperta delle bellezze naturalistiche e artistiche di Toscana e Lazio. Il tutto vivendo l’esperienza del trekking, della condivisione e della solidarietà.

Frutto della collaborazione tra AVIS Nazionale, le nostre sedi Regionali di Lazio e Toscana e le Provinciali di Latina, Roma, Siena e Viterbo, i due cammini si snoderanno complessivamente per oltre 300 km, guidando i partecipanti lungo sentieri suggestivi e ricchi di fascino e di storia. Un modo per unire il valore dell’altruismo e il senso di appartenenza a una grande associazione come AVIS.

Il percorso Nord, per così dire, partirà da Siena lunedì 6 maggio (a questo link il dettaglio delle tappe) e si snoderà per sei tappe fino a concludersi ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. Da qui, a bordo di un pullman, i volontari partiranno alla volta di Roma per assistere all’Angelus di papa Francesco in piazza San Pietro e, successivamente, partecipare a un piccolo evento celebrativo all’interno della nostra sede Nazionale (in via dei Corridori, 48). Proprio il centro della cristianità sarà il punto di arrivo anche dell’altro percorso, quello Sud, che partirà domenica 5 maggio, invece, dalla meravigliosa Abbazia di Fossanova a Priverno, in provincia di Latina (a questo link il dettaglio delle tappe). Anche questo tragitto si svolgerà in sei tappe.

L’iniziativa, che conterà sull’accoglienza e l’ospitalità delle sedi Avis dei comuni che verranno attraversati, è riservata a un massimo di 48 partecipanti (24 a percorso): in caso di esubero di richieste di partecipazione, la selezione avverrà in base all’ordine di ricezione delle prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso questo link entro e non oltre venerdì 29 marzo.

È prevista una quota di compartecipazione, pari a € 350,00 per persona, per l’intero percorso (sia da Siena che dall’Abbazia di Fossanova) che darà diritto a:

Colazioni, pranzi e cene;

Pernottamento presso strutture ricettive come alberghi o pensioni, appositamente selezionate per meglio rispondere alle finalità del progetto stesso, in primis la condivisione, l’umiltà e la sobrietà;

Assistenza durante tutto il cammino;

Kit partecipante comprendente: uno zaino, una borraccia, due t-shirt, un cappellino e una spilla

Al di là dei 48 posti previsti, inoltre, è possibile iscriversi singolarmente per effettuare anche solo una giornata di cammino senza pernottamento in una determinata tappa (questa opzione è selezionabile sullo stesso form): a chi dovesse scegliere questa opzione verrà richiesto un contributo per la copertura delle spese organizzative. Maggiori dettagli verranno forniti alla chiusura delle iscrizioni.

Per qualsiasi informazione pratico-logistica sui due percorsi è possibile fare riferimento a:

Nicola Dainelli (percorso da Siena a Roma): 328.4136156 – info@toscanahiking.it

Carlo Quattrocchi (percorso da Priverno a Roma): 393.9374688 – c.quattrocchi@avis.it