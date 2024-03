Che tempo farà a Pasqua? Per i metereologi arriverà il Ciclone della colomba

A Pasqua che tempo farà? Sole o pioggia? I meteorologi si sbizzarriscono: potrebbe arrivare il Ciclone della colomba

Come (quasi) ogni anno, il tempo per il periodo di Pasqua è un po’ pazzerello. E molto imprevedibile. Mancano ancora 10 giorni, ma gli esperti già si stanno sbizzarrendo nelle previsioni, che hanno in comune una grande verità: il tempo potrebbe essere instabile. Il consiglio, dunque, è di prepararsi ai vari scenari.

Secondo gli esperti di ‘Ilmeteo.it’, già domani potrebbero cominciare ad apparire acquazzoni che si sposteranno dalle regioni centrali verso il Sud. Poi, nel weekend delle Palme del 23 e 24 marzo, il tempo diventerà capriccioso con temporali anche forti sabato al Nord e piogge verso le regioni centrali adriatiche. Ed è a questo punto che, si legge su Ilmeteo.it, potrebbe arrivare il ‘Ciclone della Colomba’. Sarebbe? Si tratta di un’ondata di maltempo che prima colpirà il centro-nord (già nel weekend del 23 e 24 marzo) e poi da lunedì pomeriggio andrà man mano peggiorando con forte maltempo almeno fino a giovedì 28. La perturbazione ribattezzata il ‘Ciclone della Colomba’ potrebbe restare “bloccata sull’Italia per più giorni”, con piogge e vento nei giorni precedenti alla Pasqua.

E Pasqua e Pasquetta invece? A quanto pare, per quelle date, il peggio sarà passato. Salutato il Ciclone della Colomba, infatti, da venerdì 29 il tempo dovrebbe essere in miglioramento. Di più: tutta l’Italia potrebbe essere investita da “un robusto campo anticiclonico subtropicale”.

Passando alle previsioni di ‘3b meteo’, la sostanza non cambia. Anche in questo caso gli esperti annunciano che la settimana di Pasqua sarà caratterizzata dalla presenza sull’Europa occidentale di “una corposa saccatura atlantica” che inizierà a farsi sentire già questo weekend (23 24 marzo) con i primi passaggi instabili. Ma il peggioramento arriverà all’inizio della settimana, tra lunedì e martedì, e proseguirà almeno fino a giovedì 28: la perturbazione, abbastanza intensa, tra lunedì e martedì porterà maltempo su gran parte del territorio italiano. Potrebbero esserci temporali. E c’è la possibilità che la perturbazione si fermi sulla penisola ancora per mercoledì e giovedì, portando altri due giorni di maltempo con piogge, temporali e venti forti. La probabilità, spiegano gli esperti di 3bmeteo.it, al momento è del 60/70%.

Poi che succede? Il meteo per i giorni del weekend di Pasqua è difficile da prevedere, perchè dipende da diversi fattori: da un lato, c’è da tenere presente “una depressione atlantica sul Regno Unito”, che però è un po’ defilata rispetto all’Europa continentale. Tant’è che sull’Italia potrebbe arrivare “un richiamo caldo nord africano a prevalente matrice anticiclonica”. Ma non è detto: il vortice che colpirà l’Inghilterra, infatti, potrebbe comunque portare, soprattutto sull’Italia del Nord, qualche conseguenza in termini di umidità e instabilità