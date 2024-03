Negoziante sbaglia ordine: isola delle Orcadi invasa da uova di Pasqua

Negoziante sbaglia ordine: le uova di Pasqua inondano l’isola delle Orcadi. A Sanday un commerciante ha deciso di organizzare una riffa, il cui ricavato andrà ad un’agenzia per il soccorso in mare

Un’isola delle Orcadi è stata inondata di uova di cioccolato. È accaduto a Sanday, a nord della Scozia, dove un negoziante ha commesso un errore nell’ordine online pre-pasquale: invece di farsi spedire davvero 80 uova come pensava, ne ha chieste 800, parecchie di più degli abitanti del posto.

La storia è stata raccontata dalle radio delle Orcadi e rilanciata dalla Bbc, l’emittente pubblica del Regno Unito. Di fronte a tanto interesse, il negoziante, che si chiama Dan Dafydd, si è chiesto cosa fare per non sprecare le uova. “L’unica idea che ci è venuta in mente è organizzare una lotteria, per darne via almeno cento” ha detto in un’intervista.

Il ricavato, ha aggiunto, andrà alla Royal National Lifeboat Institution (Rnli), l’agenzia britannica che si occupa di soccorso in mare. E le uova chi le mangerà? Secondo Dafydd, almeno un paio dei circa 500 abitanti di Sanday hanno detto di poterne assaggiare un centinaio. La Rnli ha intanto ringraziato per la “generosa” raccolta fondi, facendo pure un po’ di humour “british”: “Siamo ‘eggstremely grateful’”, molto grati, estremamente non con “extreme” ma con “egg”, le uova, e buona Pasqua.