Logistica: numeri di nuovo positivi per Raben Group

“Il 2023 è stato significativamente diverso dagli anni precedenti. Abbiamo scelto un percorso di sviluppo differente: senza acquisizioni, ma concentrandoci sugli investimenti nei nostri mercati esistenti, sulla digitalizzazione e sui progetti ESG, sia in termini di immobili che di flotta – riassume Ewald Raben, CEO di Raben Group – Quest’ultimo punto è molto importante non solo per noi, ma anche per molti dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di essere il loro partner logistico in ogni fase del percorso: supportare il loro business e superare le sfide della supply chain, oltre ad aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Insieme al nostro fantastico team, abbiamo affrontato le difficoltà che si sono presentate nell’ultimo anno in modo che i nostri clienti potessero concentrarsi su ciò che conta di più per loro”.

Nel 2023, i principali settori serviti da Raben Group hanno compreso l’alimentare, l’automotive, la tecnologia di consumo, i prodotti chimici, la vendita al dettaglio, FMCG non alimentare e altri. Le quote dei servizi nel business mix sono cambiate di poco rispetto al 2022: il Road Network è tradizionalmente al primo posto (65%, di cui più della metà nazionale), seguito dalla contract logistics (13%), FTL & Intermodale (9%), Fresh Logistics (6%), Sea&Air (2%) e 4PL (2%) e altro (3%). L’operatore logistico ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di quasi 2 miliardi di euro.

“Il settore della logistica, come molti altri, ha recentemente sperimentato un cambiamento rapido e una notevole imprevedibilità. Le significative interruzioni delle catene di fornitura globali rappresentano una sfida importante. Tuttavia, vale la pena considerare queste difficoltà come opportunità per sviluppare e migliorare i nostri servizi. Soprattutto, è fondamentale per noi garantire alta qualità e stabilità in tempi incerti. Ci sforziamo di essere un partner flessibile per i nostri clienti, capace di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di offrire una logistica “dal volto umano”, il che è possibile grazie al grande impegno dei nostri team – spiega Janusz Aniol, Italy Regional Director di Raben Italy S.r.l.