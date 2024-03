La Regione Lazio dice “no” al patrocinio al Gay Pride

Gay Pride, il governatore del Lazio Rocca: “Non darò mai il patrocinio della Regione Lazio a chi fa della maternità surrogata una bandiera”

“Io sono per la libertà di amare ciascun individuo e di essere se stessi come condizione irrinunciabile per ogni essere umano ma non darò mai il patrocinio della Regione Lazio a chi fa della maternità surrogata una bandiera. Se continuiamo a confondere i temi non ne usciamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della conferenza stampa di un anno della sua giunta.

“La maternità surrogata è una battaglia che non fa solo una parte della comunità gay, il 70% di chi fa utilizzo di questo strumento, che è una pratica barbara per donne e bambini, è da parte di coppie eterosessuali- ha aggiunto Rocca- Vediamo in che formula mi verrà chiesto il patrocinio, se mi verrà chiesto per rivendicare il proprio diritto a non essere discriminati per il proprio orientamento sessuale e a vivere in pienezza propria identità sono pronto a sottoscrivere il patrocinio perché nessuna discriminazione verrà consentita e tollerata dall’amministrazione che presiedo. Se invece di nuovo si fa riferimento a questa pratica il diniego è già scontato. Non è una condizione da omofobo come sono stato dipinto”.