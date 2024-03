La Finlandia si conferma ancora il Paese più felice del mondo

È ufficiale: per il settimo anno consecutivo la Finlandia è stata nominata il Paese più felice del mondo. È quanto attesta il World Happiness Report pubblicato ogni anno dalle Nazioni Unite e reso noto oggi, nella Giornata internazionale della Felicità.

Con un primato da record che vede la nazione aggiudicarsi il prestigioso titolo internazionale dal 2018, in molti si sono chiesti quale sia il segreto della felicità finlandese. Nessun mistero, solo la combinazione di elementi chiave che da sempre scandiscono l’esistenza di questo popolo, ovvero: la connessione con la natura, uno stile di vita equilibrato, cibo fresco e un approccio alla vita sostenibile. Secondo i finlandesi, infatti, la felicità non è un mistero ma piuttosto un insieme di trucchi e abilità da apprendere e mettere in pratica ogni giorno. Da una passeggiata nel bosco o un tuffo in mare dopo la sauna a un pasto preparato con ingredienti locali appena raccolti: ecco alcuni piccoli segreti per essere felici.

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ A HELSINKI

Dopo il successo della prima Masterclass sulla Felicità lanciata nel 2023 nella magica regione dei laghi, la Finlandia torna ad ospitare dal 9 al 14 giugno 2024 un gruppo di fortunati provenienti da ogni angolo del globo a cui svelare i trucchi per essere felici. Per farlo, Visit Finland insieme ad Helsinki Partners, ha selezionato questa volta gli Helsinki Happiness Hacker: un team di hacker della felicità, composto da cinque helsinkiani, che guiderà il gruppo alla scoperta della capitale finlandese per apprendere tutti i trucchi per essere felici ogni giorno e trovare il finlandese che c’è in ognuno di loro. Come? Immergendosi nella vivace vita cittadina. A fare da filo conduttore della masterclass sui trucchi della felicità finlandese saranno quattro focus tematici: natura e stile di vita, salute ed equilibrio, design e quotidianità, alimentazione e benessere.

La masterclass Helsinki Happiness Hacks con tanto di spedizione urbana nella capitale sarà interamente gratuita per i partecipanti selezionati e Visit Finland, insieme a Helsinki Partners, coprirà le spese di viaggio da e per la Finlandia. I fortunati vincitori potranno godere di un’esperienza di cinque giorni ideata e curata nei minimi dettagli dal team di hacker della felicità di Helsinki, che li guiderà alla scoperta del loro helsinkiano interiore. L’esperienza è completamente gratuita e prevede una masterclass di 5 giorni guidata da 5 helsinkiani, tra cui Lena Salmi (ex campionessa di nuoto e giornalista sportiva), Adela Pajunen (Biologa, scrittrice e sostenitrice del benessere attraverso la natura) e Luka Balac (rinomato esperto gastronomico e fondatore di 3 ristoranti di successo a Helsinki, tra cui il Nolla).

Le candidature alla masterclass sono aperte fino al 4 aprile 2024. Gli interessati possono candidarsi partecipando alla challenge sui social e completando un modulo di iscrizione online disponibile sulla pagina web della campagna. Per ulteriori informazioni: https://www.visitfinland.com/it/helsinki-happiness-hacks-it/happiness-hackers-it/

IL TEAM DELLA FELICITA’